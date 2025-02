Twitch-Spenden-Debakel: Streamerin muss Schulden begleichen

Eine Streamerin erlebt nach einer großzügigen Spende einen unerwarteten Fallstrick: Der Spender fordert sein Geld zurück und Viiki bleibt auf Schulden sitzen. Twitch gewährt die Rückerstattung trotz strikter Richtlinien, was zu Bedenken über die Zukunft von Spenden in der Streaming-Welt führt.

Eine Streamer in namens Viiki schildert ein ungewöhnliches Ereignis auf ihrer Plattform Twitch . Während ihr Stream auf der Frontpage von Twitch platziert war, kam ein neuer Zuschauer zu ihrem Kanal. Dieser Zuschauer verbrachte mehrere Stunden in ihrem Chat und prahlte mit seinem Reichtum. Anschließend spendete er Viiki Subs und Bits im Wert von etwa 235 Euro, wofür die Streamer in ihm großen Dank aussprach.

Doch der Zuschauer begann später, ihre Community und ihre Agentur zu belästigen, erklärte, er habe „vergessen, dass er andere Rechnungen zu zahlen hat“ und forderte das Geld zurück.Viiki betont, dass die Rückgabe von Spenden auf Twitch in der Regel nicht möglich ist, es sei denn, es gab technische Probleme, der Kauf wurde betrügerisch vollzogen oder eine Rückerstattung gesetzlich vorgeschrieben. Trotz dieser strikten Vorgaben von Twitch erhielt der Zuschauer sein Geld zurück, und Viiki musste mit Schulden in Höhe von etwa 230 Euro rechnen. In einem Post beschreibt sie die Situation als „gefährlich“ und befürchtet, dass dies zu einem Präzedenzfall werden könnte, der dazu führt, dass Abos an Kanäle verschenkt und das Geld wieder zurück verlangt werden kann. Dank der Unterstützung ihrer Zuschauer konnte Viiki die Schulden jedoch nur einen Tag später am 13. Februar begleichen. Dieses Ereignis zeigt die Abhängigkeit von Spenden in der Streaming-Welt und die damit verbundenen Risiken.





