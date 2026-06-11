Two People Die in Majorca's Party Hotspot Magaluf

A severe fire broke out in a residential building in Magaluf, a popular party destination on the Spanish island of Mallorca, resulting in the deaths of two people and injuries to numerous residents. The police have identified a suspect in the case.

Flammen, Rauch und Panik in der Party hochburg Magaluf auf Mallorca . Bei einem schweren Brand in einem Wohnhaus sind zwei Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche Bewohner wurden verletzt.

Die Polizei hat einen ersten Hinweis auf die Brandursache. Das Unglück ereignete sich gegen 5 Uhr morgens in einem Wohnblock in der Straße Martin Ros Garcia. Nach Angaben der Rettungsdienste brach das im dritten Stock des Gebäudes aus. Womöglich ist ein defekter Kühlschrank Ursache für das Inferno.

Die Feuerwehr von Mallorca teilte mit, dass der Brand in der Küche der Wohnung ausgebrochen sei. Die Bewohner versuchten zunächst selbst, die Flammen zu löschen – jedoch ohne Erfolg. Das Feuer breitete sich auf weitere Teile des Hauses aus, insbesondere auf die oberen Etagen. Ist ein argentinischer Mann im Alter von 58 Jahren.

Sie befanden sich in unterschiedlichen Wohnungen. Die Identität der Frau steht noch immer nicht fest. Offenbar waren die Verbrennungen zu stark. Die Guardia Civil zu BILD: „Zur Identifizierung muss zunächst das Ergebnis eines DNA-Tests abgewartet werden.

“ Eine 77-jährige Britin befindet sich in kritischem Zustand und wird derzeit im Krankenhaus Juaneda behandelt. Es gab 24 Verletzte. Mehrere Betroffene mussten wegen des Verdachts auf Rauchvergiftungen behandelt werden. Vier Menschen kamen in Krankenhäuser, weitere wurden vor Ort versorgt oder warteten auf eine ärztliche Untersuchung.

Die Feuerwehr rückten am Morgen zu einem Großeinsatz aus. Mehr als zwölf Menschen mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Das Feuer konnte schließlich gegen 6.45 Uhr gelöscht werden. Die Guardia Civil hat Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Gemeinde Calvià, in der Magaluf liegt, ordnete zwei Tage offizielle Trauer an. Dabei werden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt und Veranstaltungen verschoben oder abgesagt. Magaluf liegt rund 22 Kilometer von Palma entfernt im Süden der Insel und gilt neben dem Ballermann als Hotspot für Partyurlauber





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Magaluf Mallorca Party Fire Death Injury Evacuation Investigation Calvia Party Hotspot

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Fußballerinnen feiern WM-Ticket, aber ohne FeuerwerkDie deutschen Fußballerinnen haben das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien bereits vorzeitig gesichert. Im letzten WM-Qualifikationsspiel setzten sie sich mit 2:0 gegen Slowenien durch. Doch das Spiel lief nicht so wie erwartet, spielerisch blieb Luft nach oben. Der Bundestrainer Christian Wück feierte seinen 53. Geburtstag, aber statt eines Offensiv-Feuerwerks lieferten die Spielerinnen eher Hausmannskost. Acht neue Spielerinnen kamen in die Startelf, die zuletzt weniger Spielzeit bei Wück hatten. Die Auswahl blieb jedoch spielerisch unterbelichtet. Die Partie war geprägt von Glück und Fehlern, wie der Treffer von Maja Sternad, der von Vivien Endemann nach 13 Minuten abgegeben wurde. Doch der Ball tropfte vom Fuß von Sarai Linder ins eigene Tor. Ena Mahmutovic hielt glänzend und brachte die Partie auf 1:0. Im zweiten Halbzeit kam die DFB-Stürmerin Melissa Kössler ins Spiel und brachte das 2:0. Auch wenn der Abschluss nicht überragend war, die Bilanz ist stark: Deutschland schließt die Quali mit fünf Siegen, einem Unentschieden und nur einem Gegentor in sechs Spielen ab. Im Oktober, November und Dezember bestreitet das DFB-Team noch vier Partien. Gegen Jahresende folgt dann die Auslosung der WM-Gruppen. 2027 geht es direkt mit der Nations League weiter - sechs Spiele stehen an. Dort wollen sich die deutschen Fußballerinnen gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sichern. Die Weltmeisterschaft in Brasilien startet am 24. Juni. Das große Finale steigt am 25. Juli im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro.

Read more »

Aktualität rund um die Uhr: Wie die SZ über die Fußball-WM berichtet data-manual=titleZwölf Reporter, Planung in Atlanta – und alles Aktuelle jederzeit zum Lesen und zum Hören: Das umfangreiche WM-Programm der SZ. data-manual=googleTeaserText

Read more »

FIFA-Weltmeisterschaft: Probleme der Bevölkerung in Mexiko CityDie Eröffnung des FIFA-Weltmeisterschaft-Turniers am Donnerstag im Aztekenstadion wird von Problemen der Bevölkerung überschattet. Vor der Eröffnungsfeier und dem Spiel Mexiko gegen Südafrika sind die Probleme groß. Vor allem die Kritik, dass die Stadtregierung für die Touristen aus aller Welt Kosmetik betreibt, während die Capitalinos (Bewohner der Hauptstadt) nichts Besseres ändern. Beispiele sind die Lila-Streichung öffentlicher Bauwerke durch Bürgermeisterin Clara Brugada und die Installation von Plastik-Kronleuchtern in der Metrostation Hidalgo. Auch die Ciclovía La Gran Tenochtitlán, eine Fahrradspur entlang der Hauptachse der Stadt, stößt auf Widerstand durch die Prostituierten und die Radfahrer. Die Freier können ihre Autos nicht mehr einfach anstellen, was zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Gruppen führt. Die vielen Videos auf Social Media zeigen, wie mehrere Prostituierte einen Radler anhalten, ihm sein Handy abnehmen und es auf den Boden schmeißen. Die Tatsache, dass der Umbau des internationalen Flughafens Benito Juárez noch nicht abgeschlossen ist, wird von vielen Capitalinos nur noch mit einem Schulterzucken bedacht. Ebenso die Tatsache, dass die Stadtverwaltung kurz vor dem Turnier noch Blumen und Bäume herankarrt, um die Metropole schöner wirken zu lassen.

Read more »

Iran bereitet WM-Teilnahme vor: Nationalmannschaft könnte Spiele abbrechen, Flagge-Regel sorgt für KontroversenDer Iran bereitet mit einer brisanten Ankündigung für Aufsehen. Die Nationalmannschaft könnte Spiele sogar abbrechen – allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Hintergrund sind mögliche Protestaktionen gegen die politische Führung der Islamischen Republik während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Sportminister Ahmed Donjamali machte die Haltung des Landes deutlich. "Wir haben der Fifa bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören." Auch bei einem anderen Thema zeigt sich der Verband kompromisslos. Nach Angaben aus dem Iran soll die Fifa sicherstellen, dass iranische Fans ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik in die Stadien mitbringen dürfen. Besonders umstritten ist dabei die historische persische Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem. Diese wird vor allem von Oppositionsgruppen und Monarchisten genutzt und gilt für viele Iraner im Ausland als Symbol des Widerstands gegen die aktuelle Staatsführung. Sollte diese Fahne in den Stadien auftauchen, droht laut Donjamali ebenfalls ein Spielabbruch durch die iranische Mannschaft. Ob eine solche Regelung überhaupt durchsetzbar wäre, erscheint allerdings fraglich. Gerade bei den WM-Spielen in den USA dürfte die Kontrolle schwierig werden. Besonders brisant: Zwei der drei iranischen Vorrundenspiele finden in Los Angeles statt, wo ein großer Teil der iranischen Diaspora in den USA lebt. Die Stadt wird deshalb auch "Tehrangeles" oder "Irangeles" genannt. Zusätzlich erschwert das angespannte Verhältnis zu den USA die WM-Teilnahme. Wegen Einreisebeschränkungen verlegte der Verband sein Teamquartier von Arizona ins mexikanische Tijuana. Laut iranischem Botschafter darf die Mannschaft nur an Spieltagen in die USA einreisen. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Neuseeland, Belgien und Ägypten – begleitet von einem politischen Konflikt, der schon vor dem ersten Anpfiff für Spannung sorgt.

Read more »