Buffalo Bills siegen mit 17:10 dank Tyler Bass. Josh Allen verliert gegen Patrick Mahomes, bleibt aber mit 10:1 Tabellenführer.

Das traditionelle Giganten-Duell zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs endete mit einem dramatischen Sieg für Buffalo. Kicker Tyler Bass verwandelte mit der letzten Aktion des Spiels ein Field Goal aus 57 Yards und sicherte den Bills den Erfolg bei strömendem Regen. Damit verbesserten die Bills ihre Bilanz auf 10:1 und erreichten als erstes Team der NFL die Marke von zehn Siegen. Kansas City fiel durch die Niederlage auf 8:3 zurück, während das Duell zwischen den Star-Quarterbacks Josh Allen und Patrick Mahomes weiterhin spannend bleibt.

Allen kämpft gegen Fehler unter Druck

Josh Allen erlebte offensiv einen Abend zum Vergessen, der stark von Fehlern geprägt war. Der Superstar der Bills brachte gerade einmal 10 seiner 21 Pässe für 81 Yards an den Mann. Er warf keinen Touchdown und verlor den Ball zweimal durch Interceptions. Beide Ballverluste passierten in der Red Zone, wo die Chiefs unter Druck setzen konnten. Beim zweiten Fumble glitt ein Pass durch die Hände von Khalil Shakir und landete direkt bei Nohl Williams.

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Die einzigen Punkte der Bills vor dem Schlussviertel erzielte Running Back James Cook. Cook lief zu Beginn des zweiten Viertels aus fünf Yards direkt in die Endzone und brachte Buffalo mit 7:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Harrison Butker für die Chiefs per Field Goal auf 3:7, bevor die Teams in die Halbzeitpause gingen.

Butker und Kansas City verlieren Konzentration

Nach der Halbzeit drehten die Chiefs das Spiel zunächst. Emmett Johnson lief aus einem Yard in die Endzone und brachte Kansas City mit 10:7 nach vorn. Für Johnson war es bereits das fünfte Spiel in Folge mit einem Touchdown, was seine aktuelle Form unterstreicht. Doch im Schlussviertel begann die entscheidende Show von Tyler Bass, der trotz Regen und Wind traf.

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Trotz des Wetterconditions setzte Buffalo nach, als Bass aus 54 Yards zum 10:10 ausglich. Zwölf Minuten waren da noch zu spielen, doch Harrison Butker setzte sein Field Goal aus 46 Yards knapp rechts vorbei. Es war bereits sein achter verschossener Field-Goal-Versuch der Saison. Fünf Minuten und 56 Sekunden vor Schluss stand es weiterhin 10:10, was die Spannung bis zum Ende steigerte.

Letzte Minute schreibt NFL-Geschichte

Dann wurde es richtig wild auf dem Feld. Die Chiefs glaubten zunächst, tief in der eigenen Hälfte ein wichtiges First Down geschafft zu haben. Patrick Mahomes fand Rashee Rice bei Third-and-10 für elf Yards. Doch nach Videobeweis nahmen die Schiedsrichter den Catch zurück, wodurch Kansas City punten musste. Buffalo konnte die gute Feldposition zunächst nicht nutzen, da eine Offensive-Pass-Interference gegen Dalton Kincaid und anschließend ein Sack gegen Allen die Bills zum Punt zwangen.

Nur noch 38 Sekunden waren übrig, als alles nach Verlängerung aussah. Buffalo stoppte die Chiefs tief in deren Hälfte. Beim folgenden Punt kam ein Bills-Spieler an den Ball von Matt Araiza und fälschte ihn ab. Nach dem kurzen Punt und Return stand Buffalo plötzlich in Reichweite für den Sieg. Tyler Bass nutzte diese Chance und verwandelte das entscheidende Field Goal, das Buffalo den legendären 10. Sieg bescherte.

Statistiken und Ausblick auf die Playoffs

Damit schreibt Josh Allen seine bemerkenswerte Regular-Season-Serie gegen Patrick Mahomes fort. Nach dem Thanksgiving-Sieg steht er in der regulären Saison nun bei 6:1 gegen den Chiefs-Star. Dies unterstreicht die Dominanz der Bills in der laufenden Saison, besonders unter widrigen Bedingungen wie dem starken Regen in diesem Spiel.

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Das Kuriose an diesem Duell ist, dass sich das Bild ändert, sobald die Playoffs beginnen. Dort hat Patrick Mahomes bislang alle vier Duelle mit Josh Allen gewonnen. Dennoch haben die Bills mit 10 Siegen und nur einer Niederlage die beste Bilanz der Liga erreicht. Die Chiefs fallen mit 8:3 hinter die Erwartungen zurück und müssen nun um den Anschluss kämpfen.

Die deutsche Konferenz der Spiele wird jeden Sonntag ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL gezeigt. Fans können auch die original US-Kommentare im NFL Game Pass auf DAZN verfolgen. Die nächste Woche wird zeigen, wie sich die Teams erholen und ob die Chiefs ihre Form zurückgewinnen können, um das Tempo der Bills zu halten.