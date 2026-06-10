Tyler Mane (59) offen über Brustkrebs: "Ich habe schlechte Nachrichten"

Tyler Mane, bekannt aus Filmen wie "Sabretooth" und "Michael Myers", hat Brustkrebs. Der Schauspieler und Ex-Wrestler enthüllte seine Diagnose in einem emotionalen Video und erklärt, dass er bereits mit der Behandlung begonnen hat.

Schock-Nachricht von Hollywood-Star Tyler Mane (59): Der Schauspieler und Ex-Wrestler, der als Sabretooth im ersten "X-Men"-Film und als Michael Myers in den "Halloween"-Filmen bekannt wurde, hat Brustkrebs !

Die bei Männern seltene Diagnose enthüllte Mane vor zwei Tagen in einem emotionalen Video, das er auf Facebook und Instagram teilte. In dem Post spricht der 2,06 Meter große Action-Hüne offen über seine Erkrankung und erklärt, dass er bereits mit der Behandlung begonnen habe.

"Ich habe schlechte Nachrichten. Heute starte ich meine Chemotherapie," erklärt Mane in dem Video.

"Einer von 750 Männern erkrankt im Laufe seines Lebens an Brustkrebs - und ich bin einer von ihnen. " Brustkrebs wird meist mit Frauen in Verbindung gebracht. Tatsächlich können jedoch auch Männer erkranken. Experten zufolge sind es weniger als ein Prozent aller Brustkrebsfälle.

Umso wichtiger sei es ihm nun, andere Männer für mögliche Warnsignale zu sensibilisieren. Etwa Knoten in der Brust, Veränderungen der Brustwarze sowie Ausfluss aus der Brustwarze. Mit dieser Botschaft macht Mane Betroffenen Mut Gegenwärtig stehen für den Schauspieler die wohl wichtigste Rolle seines Lebens an: der Kampf gegen den Krebs.

"Ich habe mit der Chemotherapie begonnen und werde dem Krebs in den Arsch treten," so Mane. Trotz der belastenden Situation gibt er sich kämpferisch. Er wolle seine Erfahrungen teilen und anderen Betroffenen Mut machen: "Wir müssen mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen. Krebs ist furchtbar, aber wenn er früh erkannt wird, kann man den Kampf dagegen gewinnen.

Bitte teilt meine Geschichte und helft mir, die Botschaft weiterzutragen.

" Karriere machte. Internationale Bekanntheit erlangte er als Sabretooth im ersten "X-Men"-Film von 2000. Später verkörperte er den Horror-Killer Michael Myers in Rob Zombies "Halloween"-Neuverfilmungen. Auch in Wolfgang Petersens Historien-Epos "Troja" (2004) war Mane zu sehen.

Dort spielte er den griechischen Krieger Ajax an der Seite von Brad Pitt, der Achilles verkörperte. Nun steht für den Schauspieler die wohl wichtigste Rolle seines Lebens an: der Kampf gegen den Krebs





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