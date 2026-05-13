Typische Merkmale erfolgreicher ESC-Acts: Solokünstler, Pop-Musik und Liebe

Eine Analyse der Wettseite mybettingsites.co.uk hat typische Merkmale erfolgreicher ESC-Acts identifiziert. Dabei spielen Solokünstler, Pop-Musik und das Thema Liebe eine Rolle.

Beim Eurovision Song Contest 2026 richtet sich der Blick nach Wien . Am 16. Mai steigt dort das große Finale. Fans und Wettbüros rätseln gleichermaßen, wer am Ende gewinnt.

Eine Analyse der Wettseite mybettingsites.co.uk hat dazu frühere Sieger ausgewertet und typische Merkmale identifiziert. Das Ergebnis: Bestimmte Faktoren könnten die Chancen auf den Sieg deutlich erhöhen. zeigt, dass Solokünstler besonders oft gewinnen. In 73,2 Prozent der Fälle standen Einzelacts auf der Bühne. Auch die Sprache spielt eine wichtige Rolle.

Die Hälfte aller Siegertitel wurde auf Englisch gesungen. Beim Musikstil dominiert Pop, denn 44,4 Prozent der Gewinner-Songs gehören zu diesem Genre. Besonders auffällig ist das Thema der Lieder: In 60,3 Prozent der Fälle ging es um Liebe, Beziehungen oder Herzschmerz. Diese Kombination scheint beim Publikum besonders gut anzukommen.

Ein eher unbedeutender Faktor ist der Songtitel. Nur 18 Prozent der Siegerlieder beginnen mit den Buchstaben D oder T. Deutlich relevanter ist das Geschlecht. 55,6 Prozent der Gewinner waren weiblich. Auch das Alter zeigt ein Muster: Die meisten Sieger waren zwischen 25 und 27 Jahre alt. Diese Eigenschaften bilden laut Analyse ein typisches Profil erfolgreicher ESC-Acts





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