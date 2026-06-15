Tyra Banks verklagt Netflix wegen angeblich verfälschter Doku-Darstellung

Das Ex-Supermodel und America's Next Top Model-Erfinderin wirft den Machern der Netflix-Doku 'Reality Check' vor, ihre Aussagen manipuliert zu haben.

Tyra Banks , das ehemalige Supermodel und Erfinderin der Kultshow America's Next Top Model , hat rechtliche Schritte gegen Netflix und die Macher der Dokumentation Reality Check: Inside America's Next Top Model eingeleitet.

In einer beim Bundesgericht in Los Angeles eingereichten Klage wirft sie den Produzenten vor, ihre Aussagen absichtlich verfälscht und aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Banks, die über dreieinhalb Stunden für die dreiteilige Serie interviewt wurde, sei in den veröffentlichten Folgen nur mit etwa 16 Minuten zu sehen gewesen. Ihre Anwälte argumentieren, dass entscheidende Passagen entfernt wurden, um ein verzerrtes und rufschädigendes Bild zu erzeugen.

Die Verantwortung, die Banks für die Show übernommen habe, sei im Schneideraum verloren gegangen und den Zuschauern vorenthalten worden. Banks fordert Schadensersatz und beantragt zudem eine einstweilige Verfügung, die die Verwendung ihres Bildes im Zusammenhang mit dem als Album veröffentlichten Soundtrack zur Doku untersagen soll. Besonders schwer wiegt laut Anklageschrift der Vorwurf, Banks habe während der Produktion von America's Next Top Model von einem sexuellen Übergriff auf eine Kandidatin gewusst.

In der Doku sei der Eindruck erweckt worden, sie habe das Thema bewusst für höhere Einschaltquoten genutzt und später im Interview keine Erinnerung daran gehabt. Banks' Anwälte betonen, dass diese Darstellung falsch sei und ihre Mandatin diskreditiere. Die Klage richtet sich neben Netflix auch gegen die Regisseure Daniel Sivan und Mor Loushy sowie das Produktionsunternehmen EverWonder Studio. Laut Klage durfte Banks die fertige Netflix-Doku erst einen Tag vor ihrer Veröffentlichung am 16.

Februar sehen und habe keine Gelegenheit erhalten, auf die Vorwürfe anderer Beteiligter zu reagieren. Nachdem eine außergerichtliche Einigung gescheitert sei, soll nun ein Gericht über den Fall entscheiden. America's Next Top Model startete 2003 und erlangte schnell Kultstatus, geriet aber in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik. Ehemalige Teilnehmer und Zuschauer warfen der Show Bodyshaming, Manipulation und problematische Fotoshootings vor.

Banks hatte sich bereits öffentlich zu einzelnen Vorwürfen geäußert und eingeräumt, dass es unsensible Momente und einige wirklich schlechte Entscheidungen gegeben habe. In der aktuellen Klage wird jedoch betont, dass Banks' Bemühungen um Verantwortung und Verbesserung in der Doku nicht gezeigt wurden. Die Dokumentation beleuchtet sowohl den Erfolg als auch die Kontroversen der Show, doch Banks besteht darauf, dass ihre Perspektive unfair und irreführend dargestellt wurde.

Die Klage könnte weitreichende Auswirkungen auf die Berichterstattung über Reality-TV und die Verantwortung von Produzenten gegenüber Interviewpartnern haben. Banks' Anwälte erklärten, dass es nicht um Zensur gehe, sondern um die Wahrung der Wahrheit und des Rufes ihrer Mandantin. Der Fall wird voraussichtlich für Aufsehen in der Unterhaltungsbranche sorgen und die Debatte über Ethik in Dokumentationen neu entfachen





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