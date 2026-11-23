Tyson Fury erzählt von Schizophrenie und bipolarer Störung. Die Diagnose folgte 2015 nach dem Sieg gegen Klitschko. Details zur Dokumentation.

Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury hat in einer neuen Dokumentation auf der Streamingplattform Netflix erstmals detailliert über die extremen psychischen Probleme berichtet, die ihn unmittelbar nach seinem Triumph gegen Wladimir Klitschko im Jahr 2015 heimsuchten. Der 38-jährige britische Boxer beschreibt diese Phase als eine lebendige Version der Hölle, aus der ihm die Worte fehlten, um die tiefste Dunkelheit zu beschreiben, in der er sich befand.

Diagnose nach dem Sieg gegen Klitschko

Kurz nach dem spektakulären Sieg über den Ukrainer Wladimir Klitschko erlitt Tyson Fury einen schweren psychischen Zusammenbruch. Bei ihm wurden Schizophrenie und eine bipolare Störung diagnostiziert. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Schizophrenie durch erhebliche Beeinträchtigungen der Realitätswahrnehmung und Verhaltensänderungen gekennzeichnet, einschließlich anhaltender Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Die bipolare Störung wird zudem durch extreme Stimmungsschwankungen von einem Pol ins andere definiert.

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Wahnvorstellungen und halluzinatorische Erlebnisse

Fury erinnert sich daran, wie ihm die Angst zusetzte, in einem gepolsterten Raum mit verschlossener Tür zu landen, was ihn zeitweise完全 gelähmt hat. Er hörte Stimmen in seinem Kopf und war der festen Überzeugung, dass das Radio direkt mit ihm spreche. Seine Frau Paris Fury berichtet, dass er sie sogar flehentlich bat, ihn aus dem Krankenhaus zu holen, da er der Meinung war, die Illuminaten würden ihn jagen. Diese massiven Paranoia-Episoden prägten seinen Alltag in dieser Zeit.

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Suchtprobleme und der Wendepunkt im Jahr 2017

Nach seinem Titelgewinn hatte Tyson Fury deutlich an Körpergewicht zugelegt und kämpfte über mehrere Jahre hinweg mit schweren Suchtproblemen. Als entscheidenden Wendepunkt beschreibt der Boxer ein Erlebnis während eines Halloween-Abends im Jahr 2017. In diesem Moment wurde ihm schmerzhaft klar, wie sehr sein Leben komplett aus den Fugen geraten war. Diese plötzliche Erkenntnis diente als der nötige Impuls für seine Rückkehr in den Boxsport und den Beginn einer neuen Phase seiner Karriere.

Neue Titel und Vorbereitung auf Joshua

Die erfolgreiche Bewältigung seiner gesundheitlichen Krisen führte dazu, dass Tyson Fury 2020 gegen Deontay Wilder erneut einen WM-Titel erringen konnte. Der britische Schwergewichtler bereitet sich derzeit intensiv auf den nächsten großen Kampf vor. Am 11. Dezember in Cardiff trifft Fury auf seinen Landsmann Anthony Joshua. Die Dokumentation von Netflix gibt nun einen einzigartigen und ehrlichen Einblick in die dunkelsten Tage eines Weltmeisters.