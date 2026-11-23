Box-Star Tyson Fury gibt in einer Netflix-Doku seine Schizophrenie-Diagnose zu. Die Enthüllung kommt kurz vor dem Mega-Kampf gegen Anthony Joshua am 11. Dezember.

Der britische Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat unmittelbar vor seinem anstehenden Großkampf gegen Anthony Joshua eine schockierende Wahrheit über seine psychische Gesundheit veröffentlicht. Der 38-jährige "Gypsy King" bestätigte öffentlich, dass bei ihm die schwere psychiatrische Erkrankung Schizophrenie diagnostiziert wurde. Diese Aussage fällt zeitlich sehr eng zusammen mit dem medialen Höhepunkt seiner Karriere, da das Duell am 11. Dezember stattfinden wird.

Offizielle Bestätigung durch Netflix Dokumentation

Fury und seine Ehefrau Paris Fury machen diese schockierende Diagnose nun erstmals umfassend öffentlich. Sie teilten diese Informationen im Rahmen der neuen Netflix-Dokumentation "Tyson Fury" mit, die am Freitag veröffentlicht wird. In dieser Dokumentation spricht der Box-Star so offen wie noch nie zuvor über seine langjährigen psychischen Probleme. Er beschreibt unter anderem seine tödliche Angst vor bestimmten Akteuren sowie die quälenden, lauten Stimmen in seinem Kopf, die ihn seit Jahren verfolgen.

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Entwicklung nach dem Sieg gegen Klitschko 2015

Die ersten Anzeichen für den Ausbruch der Erkrankung zeigten sich deutlich nach dem größten sportlichen Triumph von Tyson Fury. Im November 2015 besiegte er den ehemaligen Weltmeister Wladimir Klitschko und sicherte sich damit den Titel des unangefochtenen Schwergewichts-Weltmeisters. Eigentlich hätte dieser Erfolg den Briten euphorisch stimmen müssen, doch mental ging es ihm in der Folgezeit stetig bergab. Er versank zunehmend in schweren Depressionen, begann exzessiv Alkohol zu trinken und nahm illegale Drogen zu sich, was seine psychische Verfassung zusätzlich belastete.

Kritischer Zwischenfall im Juni 2016

Ein dramatischer Wendepunkt in der Erkenntnis der Erkrankung ereignete sich im Juni 2016. Tyson Fury wurde damals mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Ehefrau Paris Fury schilderte die Situation als einen wahren Albtraum. Sie berichtete, dass ihr Mann sie mit weit aufgerissenen Augen ansah, während zahlreiche Kabel an seinem Körper angeschlossen waren. Er wirkte auf sie völlig verängstigt und flehte sie an, ihn aus dieser misslichen Lage zu befreien.

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In diesem Zustand äußerte Fury bizarre und paranoid Wahnvorstellungen. Er behauptete, die Illuminaten stünden in einem Komplott gegen ihn. Er war der festen Überzeugung, dass diese Gruppen ihn nicht zum Schweigen bringen könnten und ihn daher umbringen würden. Zusätzlich hörte er bedrohliche Stimmen, die ihm versicherten, niemand sei unantastbar. Diese Stimmen drohten ihm damit, jederzeit Zugriff auf sein Leben zu erlangen und im Falle eines Fehlverhaltens seine Eltern zu töten.

Diagnose: Leichte Schizophrenie und aktuelle Behandlung

Die Ärzte im Krankenhaus vermuteten zunächst einen kompletten psychischen Zusammenbruch. Nach umfangreichen Untersuchungen folgte die endgültige Diagnose durch Fachärzte. Paris Fury zitiert die Ärzte mit der Feststellung, dass ihr Mann als leicht schizophren einzustufen sei. Tyson Fury selbst ergänzt diese Einschätzung mit seiner persönlichen Diagnose, die er im Internet recherchierte. Er führt an, dass er alle Kriterien für seine Erkrankung erfüllt habe, darunter Depressionen, Angstzustände sowie eine bipolare Störung. Anfangs konnte Paris Fury mit dieser schicksalhaften Diagnose wenig anfangen. Sie war zunächst skeptisch und dachte, die Ärzte spöchten oder seien nicht bei Verstand. Erst nachdem ihr jemand das komplexe Krankheitsbild der Schizophrenie detailliert erklärt hatte, erkannte sie die Zusammenhänge. Sie bemerkte, dass das beschriebene Bild der Symptome exakt zu dem Verhalten ihres Mannes gepasst habe. Heute lässt sich der Box-Star regelmäßig von einem Psychiater behandeln, um seine Gesundheit zu stabilisieren.

Problematik der Schizophrenie und mediale Aufklärung

Die Dokumentation nutzt diese persönliche Geschichte auch zur Aufklärung über die Krankheit. Es wird betont, dass Schizophrenie sich von Mensch zu Mensch unterschiedlich äußern kann. Betroffene nehmen ihre Umwelt zeitweise stark verändert wahr und haben oft große Schwierigkeiten, zwischen ihren eigenen Wahrnehmungen und der objektiven Realität zu unterscheiden. Typische Symptome sind dabei Wahnvorstellungen und Halluzinationen, zu denen insbesondere das Hören von Stimmen zählt.

Ganz besonders wichtig ist laut der Dokumentation die Korrektur eines weitverbreiteten Missverständnisses. Schizophrenie bedeutet im medizinischen Sinne absolut nicht, dass eine Person eine gespaltene Persönlichkeit hat. Es handelt sich um eine komplexe psychische Erkrankung, die professionelle Behandlung erfordert. Mit dieser Transparenz möchte Tyson Fury zeigen, dass auch Sportler der höchsten Kategorie mit schweren mentalen Herausforderungen kämpfen.