Tyson Fury wollte nur mit seinem Vater essen gehen. Doch bei Burgern und Pommes erfuhr der Boxer von dessen Doppelleben.

John kündigte an, ihm dort ein paar Freunde vorstellen zu wollen. Doch am Treffpunkt warteten keine Bekannten, sondern zwei Jungen: der zwölfjährige Roman Fury und der zehnjährigestellte sie seinem ältesten Sohn als dessen Halbbrüder vor.

Zugleich offenbarteFamilie eine Beziehung mit einer weiteren Frau führte und mit ihr ebenfalls Kinder hatte. Für den Profiboxer kam diese Nachricht offenbar völlig unvermittelt.plötzlich zwei bis dahin unbekannten Mitgliedern seiner eigenen Familie gegenüber und erfuhr so vom Doppelleben seines Vaters.in dem neuen Netflix-Format über sein Leben. Ohne große Vorwarnung habe er seinem Sohn die Familiengeschichte offenbart:. Ich habe eine andere Frau und tatsächlich ein paar Kinder.

Advertisement

"innerhalb weniger Augenblicke klar, dass seine Familie größer war, als er bis dahin angenommen hatte. Der ungewöhnliche Moment liegt inzwischen viele Jahre zurück, wird nun aber erstmals einem breiten Publikum nähergebracht. The Sun griffErzählung bereits vor dem Start der Produktion auf und veröffentlichte den entsprechenden Ausschnitt. Die Serie feierte am 27.