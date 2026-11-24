Prince Fury und Tyson Fury Jr. starten am 28. November ihr Boxdebüt auf der Isle of Man. Vater Tyson trainiert für Anthony Joshua und verpasst den Auftritt seiner Söhne.

Prince Fury und sein jüngerer Bruder Tyson Fury Jr. stehen kurz vor dem Start ihrer professionellen Boxkarriere. Die beiden Söhne des ehemaligen Schwergewichts-Weltmeisters Tyson Fury haben ihre ersten Kämpfe für den 28. November angekündigt. Das historische Ereignis findet in der Villa Marina in Douglas auf der Isle of Man statt. Prince Fury hat die Termine über soziale Medien bestätigt und große Erwartungen an den Auftritt geknüpft. Er verspricht eine spektakuläre Show und kündigt an, mit einem beeindruckenden Paukenschlag in sein Debüt zu starten.

Trainingslager verhindert Familienehre

Tyson Fury wird die Kämpfe seiner Söhne leider nicht live verfolgen können. Der 37-jährige Boxer bereitet sich derzeit intensiv in Miami auf sein nächstes hochkarätiges Duell vor. Dieses Match gegen Anthony Joshua ist für den nächsten Monat geplant. Fury hat entschieden, sein hartes Trainingsprogramm nicht zu unterbrechen, um zur Isle of Man zu reisen. Stattdessen plant er eine Rückkehr nach Europa in den kommenden Wochen. Ziel dieser Reise ist die Anpassung an die Zeitzone für das kommende Match.

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Die Vorbereitungen für das Fight Night in Cardiff sind bereits in vollem Gange. Tyson Fury soll sich im Principality Stadium in Cardiff an die neuen Bedingungen gewöhnen. Dies zeigt die Priorität des Vaters, der sich selbst noch in aktiver Wettkampfform befindet. Dennoch bleibt sein Interesse an den Fortschritten seiner Söhne ungebrochen. Die Trennung von den Kindern im Ring ist eine notwendige Entscheidung für den Erfolg beider Generationen.

Junge Talente zeigen große Zuversicht

Prince Fury äußert sich optimistisch über seine Fähigkeiten im Ring. Er hoffe, großartig und schnell zu sein, betonte er in seinen öffentlichen Kommentaren. Auch der Trainer Peter Roberts bestätigt die hohe Form seiner Schützlinge. Roberts arbeitet seit etwa sechs Wochen mit Prince zusammen und attestiert ihm Spitzenverfassung. Die jungen Athleten beginnen ihre Karriere mit viel Motivation und professioneller Unterstützung.

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Die Vorbereitungen auf die Isle of Man sind ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der jungen Boxer. Tyson Fury selbst strich erst im Alter von 16 Jahren seinen ersten Kampf. Als Teenager maß der spätere zweifache Weltmeister 1,93 Meter und wog 89 Kilogramm. Diese historischen Daten wurden von der britischen Zeitung Sun nachgemessen. Prince und Tyson Jr. folgen somit einer langen Familientradition im Boxsport. Der Druck der Erwartungshaltung ist hoch, aber die Talente scheinen gewachsen zu sein.

Fury über den eigenen Weg im Sport

Tyson Fury hat bereits vorab klare Worte zu den Ambitionen seiner Kinder gefunden. Er erklärte, dass jeder Mensch seinen eigenen Lebensweg gehen muss. Ein altes Sprichwort besagt, dass jeder sein eigenes Kreuz im Leben tragen müsse. Was Fury getan hat, stehe in keinem direkten Zusammenhang mit den Entscheidungen seiner Kinder. Er erwarte von Prince und Tyson Jr., dass sie ihr eigenes Leben führen. Sie sollen sich nicht auf den Ruhm ihres Vaters verlassen.

Der Boxprofi betonte, dass die Jungs sich im Training bereits sehr gut machen. Er verglich den Prozess mit einem effizienten Fury-Fließwerk. Dies unterstreicht die genetische und erfahrungsbasierte Begabung der Familie. Dennoch bleibt die individuelle Leistung im Ring entscheidend. Die Söhne müssen beweisen, dass sie ihren eigenen Erfolg verdienen. Tyson Fury unterstützt ihre Wünsche, ohne sie in seine eigenen Fußstapfen zu zwingen.

Das Debüt auf der Isle of Man markiert den Anfang einer neuen Ära für die Furys. Prince Fury und Tyson Fury Jr. stehen als unabhängige Athleten vor der Kamera. Die Unterstützung durch den legendären Vater bleibt moralisch, aber nicht physisch vor Ort. Die Boxwelt wird am 28. November gespannt verfolgen, wie sich die jungen Talente unter den Lampen der Villa Marina schlagen. Es bleibt abzuwarten, ob die Ankündigung eines Paukenschlags in der Realität ebenso hart trifft wie in den sozialen Medien versprochen.