Der Musiker und Comedian Jan-Christof Scheibe hat für sein Engagement als Leiter des Ü-70 Chores 'Heaven Can Wait' in Hamburg den Bundesverdienstorden erhalten. Senioren singen in dem Chor Songs aus den Charts.

Hamburg s Kultursenator Carsten Brosda überreichte ihm die Auszeichnung am Freitag im Hamburg er Rathaus. Scheibe verbinde"durch die Freude am Singen Generationen", sagte Brosda. Die Auftritte seien eine"kleine kulturelle Revolution und ein fröhlicher Akt des Widerstands für das Leben".

In Zeiten, in denen die Gesellschaft gefühlt immer negativer werde, brauche es dringend Projekte wie den Hamburger Chor. Für Scheibe selbst sei die Auszeichnung eine Würdigung der Arbeit des Chores. Er bezeichnete"Heaven Can Wait" als den"ältesten, gleichzeitig jüngsten und buntesten Chor Deutschlands". Er selbst habe es zunächst nicht glauben können, dass er diesen Preis erhalten sollte:"Als ich das Schreiben der Behörde gesehen habe, dachte ich, das sei ein Aprilscherz.

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" Rund 50 Chormitglieder nahmen Scheibe in der Halle des Rathauses mit Blumenspalier in Empfang, um ihren Chorleiter zu beglückwünschen. Scheibe : Wenn man dem anderen zuhören möchte, dann muss man auch versuchen, sich mit der Kultur des anderen auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre toll, wenn man ältere Menschen mal dazu bringt, sich mit Rap, Pop und Dance auseinanderzusetzen.