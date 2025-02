U-Bahn-Einschränkungen in München: Sanierungsarbeiten an U3 und U6

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) kündigt längere Fahrzeiten und Betriebseinschränkungen für die U-Bahn-Linien U3 und U6 an. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Infrastruktur, die 15 Wochen dauern werden.

München s U-Bahn -Nutzer müssen sich ab kommenden Montag, dem 17. Februar, auf Einschränkungen und längere Fahrzeiten einstellen. Grund für die Beeinträchtigungen sind Sanierung sarbeiten an der in die Jahre gekommenen Infrastruktur der U-Bahn -Linien U3 und U6, die insgesamt 15 Wochen dauern. Die Arbeiten sind in zwei Phasen aufgeteilt. \In der ersten Phase, die bis zum 9. März dauert, wird die U3 zwischen Brudermühlstraße und Sendlinger Tor durch Busse ersetzt.

Zusätzlich verbindet der Expressbus X3 die Brudermühlstraße mit dem Hauptbahnhof. Auch Fahrgäste der U6 müssen sich auf Veränderungen einstellen: Zwischen Implerstraße und Goetheplatz fährt alle zehn Minuten ein Pendelzug. \Die zweite Phase dauert vom 10. März bis zum 30. Mai. In dieser Zeit ersetzen Busse die U6 zwischen Klinikum Großhadern und Brudermühlstraße. Ab Implerstraße wird die U6 auf dem Linienweg der U3 nach Fürstenried West weitergeführt. An der Brudermühlstraße besteht Anschluss zum Ersatzbus Richtung Klinikum Großhadern. Zusätzlich verbindet der Expressbus X6 den südlichen Abschnitt der U6 direkt mit der U4/U5 am Heimeranplatz und mit der S-Bahn an der Donnersbergerbrücke an. \Die U3 fährt vom 10. März an wieder ohne Einschränkungen. Die Ersatzbusse fahren zu den Stoßzeiten im Fünf-Minuten-Takt. In die Gelenkbusse passen jeweils rund hundert Fahrgäste, in die kürzeren Solobusse 60 bis 80. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) setzt mehr als 30 Busse für den Schienenersatzverkehr (SEV) ein. 25 davon werden von der Deutschen Bahn betrieben, deren Fahrzeuge nicht blau, sondern purpurfarben sind. Die Arbeiten dauern fast vier Monate, da die Liste der Instandhaltungsmaßnahmen mehr als 40 Posten umfasst. Unter anderem müssen sieben 49 Jahre alte Weichen erneuert werden sowie 15 Kilometer Stromschiene und zwei Kilometer Fahrschiene. Dazu kommen optische und technische Sanierungen der Stationen Poccistraße, Implerstraße, Harras, Partnachplatz und Klinikum Großhadern. Unter anderem bringen die SWM den Brandschutz auf den neuesten Stand, erneuern Sitzmöbel und Hintergleisfassaden, also die Wände gegenüber den Bahnsteigen. Am Partnachplatz etwa tauschen die SWM zwei Rolltreppen nach 41 Betriebsjahren aus, am Klinikum Großhadern werden die Glaspyramiden instandgesetzt und erste Vorbereitungen für die Verlängerung der U6 nach Martinsried getroffen. \Auch die Linien U4 und U7 fahren weiterhin nur reduziert. Die U4 fährt ganztägig alle zehn Minuten, die Verstärkung in der Hauptverkehrszeit auf einen Fünf-Minuten-Takt entfällt. Die U7 ist mit vierteiligen Kurzzügen auf dem verkürzten Linienweg Olympia-Einkaufszentrum – Sendlinger Tor unterwegs. Zwischen Sendlinger Tor und Neuperlach Zentrum können Fahrgäste auf die U2 oder U5 ausweichen. Der Grund für die Einschränkungen ist ein erhöhter Radverschleiß an den neuen C2-Zügen. Betroffene Fahrzeuge hat die MVG aus dem Betrieb genommen und untersucht schrittweise die komplette Flotte





