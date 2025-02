Die U-Bahn-Linie U1 in Hamburg kann nach monatelanger Sperrung wieder an der Haltestelle Sengelmannstraße halten. Fahrgäste können ab Montag wieder an der Haltestelle in der City Nord ein- und aussteigen.

Ab Montag können Fahrgäste der Hamburg er U-Bahn -Linie U1 wieder an der Haltestelle Sengelmannstraße in der City Nord ein- und aussteigen. Die Bauarbeiten für einen neuen Bahnsteig, die seit Monaten die Haltestelle gesperrt hatten, sind abgeschlossen. Die U-Bahn en fuhren zuletzt an der Sengelmannstraße ohne Halt durch. Der neue Bahnsteig soll zukünftig den Umstieg zur neuen U-Bahn -Linie U5 ermöglichen, die ab 2029 in Betrieb gehen wird.

Dafür wurde ein zweiter Bahnsteig angelegt, an dem die U1 vorerst halten wird. Die Arbeiten am bestehenden Bahnsteig dauern aber an und werden im laufenden Betrieb fortgesetzt. Die Wiedereröffnung der Haltestelle war ursprünglich für den 19. Januar geplant, musste aber aufgrund von Restarbeiten um einen knappen Monat verschoben werden.Weitere Sperrungen für die Fahrgäste der U1 kommen ab Juni auf. Am östlichen Ende der Linie soll im Umfeld der Haltestelle Volksdorf unter anderem an Brücken gebaut werden.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

U-Bahn Hamburg Sengelmannstraße Haltestelle Bauarbeiten Transport

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: HSV Hamburg spielt 30:30 gegen die Rhein-Neckar LöwenZum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde gibt es für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen ein Unentschieden gegen die Mannheimer. U21-Weltmeister Moritz Sauter bleibt bis 2029 in Hamburg.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Pflegeassistentin in Hamburg: Die Herausforderungen und die BelohnungEin Einblick in den Alltag einer Pflegeassistentin in Hamburg. Die Text behandelt die schönen Seiten des Berufs, wie die persönliche Verbindung zu den Bewohnern, aber auch die Herausforderungen, wie die hohe Arbeitsbelastung und die schwierige Wohnungsmarktlage.

Weiterlesen »

So beantragen Sie die Briefwahlunterlagen für die Hamburg-Wahl 2025Im März findet in Hamburg die nächste Bürgerschaftswahl statt. Was Sie über die Briefwahl wissen müssen.

Weiterlesen »

In der neuen Vorzeige-Wohnanlage von Hamburg schießen die Preise jetzt in die HöheIn Hamburg entstehen viele neue Studentenwohnungen. Doch wer kann eine Ein-Zimmer-Wohnung für 1054 Euro bezahlen, wie sie beispielsweise beim „The Fizz“ in Altona fällig werden? Oder 1500 Euro in den Grindelhochhäusern? Und das ist nur der Anfang: Die Preise der schon beim Start teuren Wohnungen explodieren.

Weiterlesen »

In der neuen Vorzeige-Wohnanlage von Hamburg schießen die Preise in die HöheIn Hamburg entstehen viele neue Studentenwohnungen. Doch wer kann eine Ein-Zimmer-Wohnung für 1054 Euro bezahlen, wie sie beispielsweise beim „The Fizz“ in Altona fällig werden? Oder 1500 Euro in den Grindelhochhäusern? Und das ist nur der Anfang: Die Preise der schon beim Start teuren Wohnungen explodieren.

Weiterlesen »