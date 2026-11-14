Die deutsche U17-Nationalmannschaft sichert sich die EM-Qualifikation mit knallharten Siegen. Bastian Assomo brilliert mit drei Toren gegen Litauen und zeigt starke Leistungen für den FC Bayern München.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft nähert sich der Endrunde der Europameisterschaft mit wachsender Dominanz und überzeugender Spielweise. Nach zwei klaren Siegen in der Qualifikationsphase für das Turnier im kommenden Sommer in Lettland festigt die DFB-Auswahl ihre Position als einer der Favoriten. Die Qualifikation wurde am Mittwoch durch ein 7:0 gegen Aserbaidschan und am Samstag durch ein 4:0 gegen Litauen abgeschlossen. Diese Ergebnisse unterstreichen nicht nur die taktische Disziplin des Teams, sondern auch die offensivstarke Ausrichtung, die Trainer Michael Prus in den letzten Wochen aufgebaut hat.

Assomo dominiert Offense mit Hattrick

Bastian Assomo, der 16-jährige Stürmer des FC Bayern München, hat die aktuelle Kampagne der U17-Auswahl maßgeblich mitbestimmt und dabei ein besonderes Profil entwickelt. Der 1,90 Meter große Angreifer legte im Spiel gegen Litauen einen Hattrick vor, was seine aktuelle Formkurve und seine Effizienz vor dem Tor eindrucksvoll belegt. Trainer Michael Prus hatte Assomo bereits zuvor gelobt, dessen Abschlussstärke und sein Potenzial für die Zukunft deutlich gemacht. Der Treffer zum 4:0-Endstand wurde jedoch von Hannovers Milo Barde erzielt, der ebenfalls 16 Jahre alt ist und damit die tiefe Personaldecke in der Offensive unterstreicht.

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Verbindung zum Profikader in München

Die Entwicklung von Bastian Assomo steht in engem Zusammenhang mit seiner Zeit bei den Profis des FC Bayern München. Vincent Kompany, der 40-jährige Trainer der Münchner, nahm Assomo bereits im Sommer auf die Asientour der Mannschaft, um ihn persönlich zu beobachten. In einem Testspiel gegen Jeju United gelang Assomo der entscheidende 2:1-Siegtreffer, was seine Eignung für das höchste Niveau demonstrierte. Mittelfeldspieler Tom Bischof, der mittlerweile 21 Jahre alt ist, bewertete Assomo zu diesem Zeitpunkt als sehr guten Fußballer und klassischen Stürmer, der brutal für sein Alter sei und sich bei den Profis beweisen könne.

Statistische Werte und künftige Perspektiven

Die statistischen Leistungen von Assomo belegen seine Konstanz auf verschiedenen Ebenen des deutschen Fußballs. In der Regionalliga, wo er für die zweite Mannschaft der Münchner aufläuft, hat er in zwölf Spielen sechs Tore erzielt und ist damit der beste Torjäger seines Teams. Diese Leistung entspricht exakt der Form, die er zuvor in der U16 gezeigt hatte, wo er in drei Spielen vier Tore erzielte. Seine Position als großes Versprechen für die Zukunft ist nun auch in der U17-Nationalmannschaft unangefochten, wobei seine Körpergröße und sein Spielstil ihn zu einer besonderen Bedrohung für die Abwehrreihen der Gegner machen.

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Ausblick auf das EM-Turnier in Lettland

Mit der erfolgreichen Qualifikation richtet sich nun der Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer in Lettland. Die Kombination aus individueller Klasse durch Spieler wie Assomo und der teamtaktischen Stärke unter der Leitung von Michael Prus verspricht spannende Begegnungen auf dem europäischen Parkett. Die Leistungen der letzten Wochen, insbesondere die klaren Siege gegen Aserbaidschan und Litauen, dienen als solide Basis für die bevorstehende Herausforderung. Die Entwicklung der jungen Talente wird dabei weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit und der Fachpresse stehen.

Analyse der taktischen Ausrichtung der Mannschaft

Die Tordifferenz von insgesamt elf zu null in den letzten zwei Spielen spiegelt die offensive Dominanz wider, die die DFB-Auswahl in der Qualifikation an den Tag legte. Bastian Assomo spielt dabei eine zentrale Rolle, da seine Fähigkeit, Tore zu erzielen, die taktischen Pläne von Michael Prus effektiv umsetzt. Die Integration von Spielern wie Milo Barde aus Hannover zeigt zudem die Breite des Kaders, der für das Turnier zur Verfügung steht. Diese Vielfalt an Offensivspielern gibt dem Trainer die Möglichkeit, taktisch flexibel zu reagieren und seine Stärken bestmöglich auszuschöpfen.