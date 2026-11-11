U17-Team besiegt Aserbaidschan mit 7:0 - Assomo trifft vier Mal

Die deutsche U17 startet mit einem klaren 7:0-Sieg gegen Aserbaidschan in die EM-Qualifikation 2027. Bastian Assomo zeigt eine brillante Leistung.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat am Campus in Frankfurt am Main den Auftakt zur Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 mit einem deutlichen 7:0-Erfolg über das Team aus Aserbaidschan bestritten. Der überragende Spieler dieses Spiels war das 16-jährige Bayern-Talent Bastian Assomo, der innerhalb kürzester Zeit gleich vier Treffer erzielte und damit entscheidend zum hohen Sieg beitrug.

Spielverlauf und Tore der deutschen Mannschaft

Das Spiel begann für das Team von Trainer Michael Prus zunächst mit einem Glückstreffer der Gäste. Aserbaidschan beging einen schweren Fehler im Spielaufbau, als Hannover-Stürmer Milo Barde einen Rückpass abfing und den Ball ins leere Tor schob, wodurch Deutschland bereits in der 14. Minute mit 1:0 führte. Kurz vor der Halbzeitpausensirene erhöhte Roko Ciglar von Bayern nach einer Vorlage von Shevin Matondo vom Viktoria Köln auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Linus Güther von Union Berlin per Volleyballschuss in der 48. Minute zum 3:0.

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Bastian Assomos Viererpack dominiert das Geschehen

In der zweiten Halbzeit übernahm Bastian Assomo das Kommando und sorgte für ein spektakuläres Finale. In der 74. Minute verwandelte er kaltblütig zum 5:0. Nur fünf Minuten später setzte sich der Angreifer kraftvoll gegen seine Gegenspieler durch und erzielte seinen dritten Treffer, was gleichzeitig seinem Hattrick den Schlusspunkt setzte. In der 85. Minute bediente sein Bayern-Kollege Linus Ludwig Assomo mustergültig, sodass dieser den Endstand auf 7:0 markieren konnte.

Hintergrund und Perspektive des Talents aus Berlin

Dass Bastian Assomo zu den spannendsten Stürmer-Talenten des deutschen Fußballs gehört, ist beim Rekordmeister schon länger bekannt. Im Sommer 2025 wechselte der gebürtige Berliner von Hertha BSC in die Jugendabteilung von Bayern München. Schon damals galt er als großes Versprechen für die Zukunft. Jetzt macht er auch im DFB-Trikot mit seiner Viererpack-Gala auf sich aufmerksam und festigt seinen Status als Schlüsselspieler.

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Weiterer Kalender und Ziele der Nationalmannschaft

Nach dem erfolgreichen Auftakt warten in der ersten Qualifikationsrunde noch zwei weitere Gegner. Am Samstag um 11 Uhr geht es gegen Litauen, am Dienstag ebenfalls um 11 Uhr gegen Nordirland. Beide Partien werden ebenfalls in Frankfurt ausgetragen. Im Januar 2027 steht für die deutsche U17 zunächst ein Wintertrainingslager im spanischen Pinatar an, im Februar folgt der Algarve Cup in Portugal. Die zweite Runde der EM-Qualifikation findet vom 21. bis 31. März statt.

Rahmenbedingungen der Europameisterschaft 2027

Die Europameisterschaft selbst wird im Sommer 2027 in Lettland ausgetragen. Seit 2025 nehmen nur noch acht statt zuvor 16 Mannschaften an der Endrunde teil. Für die deutsche U17 ist der Kantersieg der perfekte Auftakt in die EM-Qualifikation. Schon im Oktober hatte die Mannschaft von Trainer Michael Prus beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg überzeugt. Dort gewann Deutschland alle drei Spiele und setzte sich im Finale mit 3:2 gegen England durch.