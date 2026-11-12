U2 Carnaval de Luz: Neues Album mit Dolly Parton und latininspirierten Klängen

U2 veröffentlichen mit Carnaval de Luz ein Album, das Latin-Pop und klassischen Sound verbindet. Dolly Partons letzte Aufnahme krönt das Werk, das auf Konzept und spielfreudigen Klängen basiert.

Die irische Rockband U2 hat ihr neues Album "Carnaval de Luz" über Universal Music veröffentlicht und damit Erwartungen erfüllt, die seit Monaten in der Fachpresse diskutiert wurden. Entgegen früheren Gerüchten, die ein reines Punkalbum vorhersagten, präsentieren die Musiker ein Werk, das als ihr stärkstes Statement in langjähriger Zeit gilt. Das Album lebt von einer klaren spielfreudigen Energie, die auf dem bisherigen Schaffen der Band oft vermisst wurde.

Produktion und musikalisches Konzept

Das Projekt wurde vom langjährigen Producer Jacknife Lee betreut und nimmt explizit Einflüsse aus dem Latin-Pop auf, wobei der Vergleich zur Künstlerin Rosalía nahe liegt. Die musikalische Struktur ist von einem übergeordneten Konzept geprägt, das Themen des brasilianischen Karnevals, der Fastenzeit und Ostern miteinander verknüpft. Dieser thematische Bogen wurde bereits durch zwei im Vorjahr erschienene EPs vorbereitet, die nun im Hauptalbum gipfeln.

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Der Titel "Carnaval de Luz" lässt sich wörtlich mit "Karneval des Lichts" übersetzen, freier interpretiert bedeutet er eine "Feier des Lebens". Für U2 bleibt dies jedoch stets eine humanistische Auseinandersetzung mit dem Universalismus. Die Songs sind geprägt von Hingabe und Wagemut, was den Sound zu einem unverkennbaren Klassiker der Band macht, der dennoch radikal in der Gegenwart spielt.

Dolly Parton als letzter Gesangsbeitrag

Eine besondere historische Bedeutung erhält das Album durch die Beteiligung der US-amerikanischen Country-Ikone Dolly Parton. Sie ist auf dem Werk mit ihrer Gesangsstimme zu hören, was ihren letzten offiziellen Studioauftritt vor ihrem Tod darstellt. Dieser Auftritt krönt die Produktion und unterstreicht die emotionale Tiefe des Albums, das trotz seiner globalen Themen stets die charakteristische Stimme der irischen Gruppe im Zentrum lässt.

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Parallel: Neue Veröffentlichungen und Künstlerprofile

Im gleichen musikalischen Kontext der aktuellen Musiklandschaft sticht auch das Soloprojekt von Radie Peat hervor. Die Sängerin der Folkband Lankum legt mit "No Human Tongue Can Tell" ein Album vor, das traditionelle irische Balladen in moderne Arrangements kleidet. Peat gelingt es, die Musik gegenwärtig wirken zu lassen, ohne dabei den traditionellen Kern zu modernisieren oder zu verwässern.

Auch der Berliner DJ und Produzent Harald Blüchel, bekannt als Cosmic Baby oder im Duo Energy 52, hat ein neues Werk vorgelegt. Seine pianistische Arbeit bewegt sich formal in der Tradition der amerikanischen Minimal Music, klingt aber oft wie verlangsamte akustische Trance-Refrains. Blüchel nutzt seinen Hintergrund in der Audiotechnologie und klassischem Klavier, um ein Album zu schaffen, das als meditativer Zen-Ritual der Konzentration wahrgenommen wird.

Kosmopolitischer Sound ohne Grenzen

Ergänzend dazu öffnet eine kontinentübergreifende Formation mit ihrem dritten Album die Tür für internationale Gäste wie Ambrose Kenny-Smith, Adrian Quesada und Sinkane. Der Sound der Gruppe basiert auf kolumbianischer Cumbia, Surf-Rock und Psychedelic-Groove und wird erstmals um gesangliche Elemente erweitert. Rhythmen und Texturen aus der ganzen Welt verschmelzen zu einem manifestartigen Statement des Kosmopolitismus, das nationale Grenzen in der Musik auflöst.