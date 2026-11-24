U2 tritt nach 25 Jahren wieder in der NFL auf. Der Auftritt vor dem ersten Thanksgiving-Spiel wird exklusiv auf Netflix übertragen. Details zum Programm.

Die irische Rocklegende U2 kehrt rund 25 Jahre nach ihrem legendären Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl LII in New Orleans zurück in die National Football League. Sänger Bono und Gitarrist The Edge treten am Mittwoch vor dem ersten Spiel in der Geschichte der Liga, das am Vorabend von Thanksgiving stattfindet. Die Partie zwischen den Los Angeles Rams und den Green Bay Packers wird weltweit über die Streaming-Plattform Netflix ausgestrahlt.

Historische Referenz zu 9/11 und Super Bowl

Der bevorstehende Auftritt ist eng mit der Erinnerung an eine der bewegendsten Halbzeit-Shows der Super-Bowl-Geschichte verbunden, die knapp 25 Jahre zurückliegt. Wenige Monate nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 in New York traten Bono und The Edge im Louisiana Superdome in New Orleans auf. Während des Auftritts sang Bono die Mega-Hits Beautiful Day, MLK und Where the Streets Have No Name.

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Während der Darbietung wurden die Namen der Opfer der Anschläge auf eine riesige Leinwand projiziert, was die emotionale Tragweite des Moments unterstrich. Am Ende enthüllte Bono das Futter seiner Jacke mit einer US-Flagge, ein Bild, das bis heute in der Popkultur nachhallt. Das Spiel gewannen die New England Patriots mit dem damals 24-jährigen Quarterback Tom Brady mit 20:17 gegen die St. Louis Rams und begannen damit ihre erste Titel-Dynastie.

Exklusiver Netflix-Marktplatz und 50. Band-Jubiläum

Anlass für das Comeback ist das 50. Jubiläum der Band U2 und der Wunsch, Traditionen neu zu definieren. Thanksgiving hat in den USA eine tiefe Verankerung, da Familien traditionell am vierten Donnerstag im November Football schauen. Die Liga möchte diese Gewohnheit mit einem historischen Meilenstein verbinden, indem sie das Spiel erstmals vor dem eigentlichen Feiertag ansetzt.

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Ted Sarandos, CEO von Netflix, begründet die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit. Er erklärt, dass es einen Grund dafür gibt, warum U2 seit Jahrzehnten Stadien als Headliner füllt. Die Gruppe trete nicht einfach nur auf, sondern schaffe ikonische Momente, an die sich das Publikum für immer erinnere. Die Übertragung erfolgt am Donnerstag um 2 Uhr nachts.

Sportliche Dynamik und historische Duelle

Die sportlichen Voraussetzungen für das Spiel sind von besonderer Brisanz, insbesondere aufgrund der Rückkehr von Packers-Superstar Micah Parsons. Der Defensive End hatte sich am 14. Dezember 2025 bei einer Niederlage gegen die Denver Broncos das Kreuzband im linken Knie gerissen. Seine Teilnahme steht noch unter Vorbehalt, da er Hürden meistern muss, bevor Trainer Matt LaFleur die Freigabe erteilt.

Trainer Matt LaFleur (47) und der Headcoach der Los Angeles Rams, Sean McVay (40), verbinden eine persönliche und professionelle Geschichte. Die beiden waren einst gemeinsam im Trainerstab der Washington Commanders tätig. LaFleur arbeitete zudem in McVays erstem Jahr bei den Rams als Offensive Coordinator und kennt dessen Philosophie bestens.

Das Ergebnis dieser Coaching-Duelle zeigt eine klare Dominanz von McVay, der in den fünf bisherigen Begegnungen noch kein einziges Mal gegen LaFleur verloren hat. Zusätzlich steht am 14. Februar 2027 im ultramodernen SoFi Stadium in Inglewood der Super Bowl an, bei dem die Rap-Ikone Jay-Z die Halbzeitshow übernimmt.

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Verpflegung und gastronomisches Angebot im Stadion

Neben der Musik und dem Sport bietet das Event auch gastronomische Neuheiten für die Fans. Statt der üblichen Fast-Food-Klassiker wie Hotdogs, Burgern und Fritten wird ein festliches Menü angeboten. Die Speisekarte umfasst geräucherte Truthahnkeulen mit Cranberry-Barbecuesauce, eine Truthahn-Pastete und geräucherten Truthahn mit Kartoffelpüree.

Weitere Optionen sind Bratensauce, Kräuterfüllung und Cranberry-Sauce, sowie verschiedene Sandwiches aus Truthahn. Diese kuratierte Auswahl spiegelt den festlichen Charakter des Anlasses wider und unterscheidet sich bewusst von den sonstigen Verpflegungsangeboten in der Liga. Die Kombination aus historischem Rock, nationalem Festtag und exklusiver Streaming-Präsenz macht dieses Event zu einem einzigartigen Ereignis im Sport- und Kulturkalender.