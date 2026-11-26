Die irische Rockband U2 erinnerte live bei der NFL-Halbzeitpause mit dem Song Torn an die verstorbene Country-Legende Dolly Parton, die im August 2026 starb.

Die irische Rockband U2 sorgte für eine bewegende Überraschung in der Halbzeitpause des American-Football-Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Green Bay Packers. Das Match fand am Mittwochabend im kalifornischen Inglewood statt. Der Fokus lag dabei auf dem letzten musikalischen Beitrag der vor Kurzem verstorbenen Country-Ikone Dolly Parton. Die Band integrierte das Duett " Torn" direkt in ihre Darbietung vor dem großen Stadionpublikum.

Musikalische Hommage an verstorbene Country-Legende

Die Darbietung des Songs "Torn", was auf Deutsch übersetzt "Zerrissen" bedeutet, erfolgte als tributernder Einschub während des Auftritts. Wie auf einem Videomitschnitt des Streamingdiensts Netflix deutlich zu sehen war, übernahm Bono seinen Gesangsteil live aus dem Mikrofon. Der Gesangsanteil von Dolly Parton wurde hingegen als vorbereitete Aufzeichnung aus dem Band ausgegeben. Diese technische Umsetzung unterstrich den emotionalen Charakter der Hommage an die Künstlerin, die nicht mehr selbst vor Ort sein konnte.

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Dolly Parton war am 25. August 2026 in Nashville, Tennessee, verstorben. Sie war zu diesem Zeitpunkt achtzig Jahre alt gewesen. Medienberichte aus den Vereinigten Staaten nannten am Tag nach ihrem Tod Krebs als die offizielle Todesursache. Der Song "Torn" behandelt Themen wie zerbrochene Familienbindungen, Missverständnisse und Misstrauen zwischen Menschen, die sich eigentlich nahe stehen sollten. Dolly Parton hatte ihren Teil für dieses Duett bereits im Juni aufgenommen, was es zu ihrer letzten bekannten Gesangsaufnahme machte.

Emotionale Resonanz am Erntedankfest

Die Inszenierung passte thematisch in den Kontext des anstehenden Feiertags. Das Erntedankfest, bekannt als Thanksgiving Day, gilt in den USA als eines der wichtigsten und traditionsreichsten Festtage des Landes. Der US-Sender Fox News kommentierte die Veranstaltung und schrieb, dass Dolly Parton während des gesamten Feiertagswochenendes in den Gedanken der Musikveranstaltungen präsent sein werde. Die Sängerin war seit ihrem Tod zu zahlreichen Gelegenheiten geehrt worden, was ihre anhaltende Popularität unterstreicht.

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Die NFL-Halbzeitshow bot somit nicht nur Unterhaltung für die Fans der Los Angeles Rams und der Green Bay Packers, sondern diente als öffentlicher Raum für kollektives Gedenken. Die Integration von Dolly Partons letztem Werk in einen der meistgesehenen sportlichen Events der USA verdeutlicht ihre kulturelle Bedeutung. Die Kombination aus Live-Performance der Band und der digitalen Präsenz von Parton schuf eine einzigartige Momentaufnahme der Popkulturgeschichte.

Die Wahl des Ortes, das Forum in Inglewood, und die Anwesenheit von Millionen Zuschauern verliehen dem Tribut besondere Gewichtung. Bono als Frontmann der Band U2 trat als sprachrohr für die Respektbezeugung auf, während die Stimme der Country-Legende durch die technische Wiedergabe weiterhallte. Diese Form des digitalen Nachruhmens etabliert sich zunehmend als Standard in der Live-Musikbranche, um Künstler zu ehren, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht physisch teilnehmen können.

Die Reaktion des Publikums und der medialen Berichterstattung zeigt, dass die Musik von Dolly Parton nach ihrem Tod weiterhin stark wirkt. Der Song "Torn" diente hierbei als emotionales Vehikel, um Abschied zu nehmen und gleichzeitig die künstlerische Lebensleistung der Künstlerin zu würdigen. Die NFL-Halbzeitpause verwandelte sich damit kurzzeitig von einer rein sportlichen Pause in ein kulturelles Gedächtnis-Ereignis.