U2 veröffentlichen sechzehntes Studioalbum Carnival De Luz

Die irische Band U2 ist mit dem Album Carnival De Luz zurück. Das erste Werk seit 2017 überzeugt durch rohen Sound und die Rückkehr von Larry Mullen Jr. nach dessen Rückzug 2024.

Die irische Rockband U2 hat ihr sechzehntes Studioalbum mit dem Titel Carnival De Luz veröffentlicht. Es handelt sich um das erste Werk der Gruppe mit neuen Liedern seit Songs of Experience im Jahr 2017. Das Album präsentiert sich überraschend frisch und unbeschwert im Stil eines drauflosrockenden Sounds, der die Fans der langjährigen Bandgeschichte ansprechen soll.

Album Details und musikalische Ausrichtung

Carnaval De Luz umfasst zwölf Titel, die als schnörkellos und rau beschrieben werden. Bono forderte für die Aufnahmen eine Atmosphäre, in der die Band gemeinsam in einem Raum spielt. Das Ergebnis klingt tatsächlich so, als würden die Musiker live zusammen musizieren. Im Auftaktstück Go schälen sich morsende Gitarrentöne aus waberndem Hall heraus. The Edge singt in diesem Lied Welcome to tonight, a carnival of light, was als Begrüßung in dieses neue musikalische Kapitel dient.

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Die Powerballade Street Of Dreams zeigt Bonos Stimme, die ins Himmlische emporsteigt. In diesem Text werden selbstwertstärkende Parolen wie Be here, Be free, Be yourself und And then free me an die Hörer gerichtet. Zudem enthält das Album die minimalistische Synthesizer- und Gitarrenhymne If The World Is At War We Better Not Be. In diesem Stück erinnert sich Bono an seine erste Liebe auf dem Schulhof und singt I was standing in the schoolyard, Waiting for you to happen to me.

Der Rückkehr von Larry Mullen Jr.

Ein zentrales Element der Entstehung von Carnival De Luz ist die Rückkehr des Schlagzeugers Larry Mullen Jr. zur Band. Mullen litt seit Jahrzehnten an verschlechternden Nackenschmerzen, die auf eine angeborene Verwachsung in einem Facettengelenk zurückzuführen sind. Ärzte rieten ihm zuvor, seine Karriere zu beenden. Als U2 im Jahr 2024 vierzig Shows in Las Vegas spielten, musste die Band einen Ersatzschlagzeuger engagieren. Für das neue Album kehrte er jedoch zurück.

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The Edge betonte die Bedeutung von Mullen für die Identität der Gruppe. Er erklärte, dass die Vorstellung eines Albums ohne Larry Mullen sich nicht richtig anfühlt. Diese persönliche und physische Herausforderung des Schlagzeugers unterstreicht die emotionale Tiefe, mit der die Band in dieses neue Projekt einsteigt. Die Zusammenarbeit aller vier Musiker, bestehend aus Bono, Adam Clayton, The Edge und Larry Mullen Jr., bildet nun wieder das Fundament des U2-Klangs.

Theologische Themen und künstlerische Inszenierung

Die Musik der Band bewegt sich an manchen Stellen wie ein großes Kinoerlebnis. Mitten in der Wüste steht eine Holzbühne, dunkle Wolken ziehen auf und der zitternd schrammelnde Signature-Sound des Gitarristen The Edge setzt ein. Die Band spielt The Greatest Show On Earth, die mächtigste Hymne der neuen Platte. Die Musiker tragen dabei Masken und weiße Anzüge. Bono ist hingegen mit einem schwarzen Zylinder und einem schwarzen Gehrock kostümiert, was ihn halb als Zirkusdirektor und halb als Totengräber erscheinen lässt.

Die Musik bäumt sich in dieser Inszenierung theatralisch auf. Bono fuchtelt mit den Händen und singt If this is love, we make cathedrals of our hurt sowie People digging their dreams out of the dirt. Die Botschaft von Kathedralen des Schmerzes und Träumen im Dreck wird dabei sichtbar. Unentwegt tragen Frauen in viktorianischen Kleidern Dinge herbei, darunter ein Kreuz, die Mondsichel und ein Kirchenfester. Dieser nicht ganz subtile Subtext zeigt, dass Männer Frauen ausbeuten und sie schuften lassen.

Historischer Kontext und Glaubensfragen

Die melancholisch-nostalgische Schlusszeile lautet We were once the greatest show on earth, was auf vergangene Größe hindeutet. Diese Inszenierung hält eine Parodie der bedeutungsschweren Musikvideos von Anton Corbijn parat. Corbijn ist ein alter Wegbegleiter der Band. Er hat bereits die Videos zu Pride in the Name of Love aus dem Jahr 1984 und One aus dem Jahr 1992 gedreht. Das Video One entstand in den Berliner Hansa Studios, wo U2 ihr Post-Wende-Album Achtung Baby einspielten.

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Bono bezeichnet sich selbst als tiefgläubiger Christ, gehört aber keiner organisierten Kirche an. Er hat dem Musikmagazin Rolling Stone erklärt, dass Glaube das Herzstück der Geschichte namens U2 ist. Er nimmt an, dass es sich dabei um den Glauben aneinander handelt. Vor der Veröffentlichung des Albums kamen bereits die Stücke Days of Ash und Easter Lily heraus, die Anfang des Jahres mit jeweils sechs neuen Stücken veröffentlicht wurden. Die Band hat turbulente Zeiten hinter sich, aber mit Carnival De Luz zeigt sie sich wieder als unkaputtbar.