U20-Spiel Brasilien: Schiedsrichter verhängt 51 Rote Karten nach Massenschlägerei

Bei einem U20-Fußballspiel in Uberlândia eskalierte eine Partie zur Gewalttat. Schiedsrichter Fernando Patrick Drosghic Modesto notierte 51 Rote Karten, ein möglicher Weltrekord.

Ein Fußballspiel der U20-Kategorie zwischen den Teams Uberlândia und Mamoré in Brasilien endete in einer beispiellosen Eskalation von Gewalt und Chaos. Der Schiedsrichter Fernando Patrick Drosghic Modesto sah sich mit einer Situation konfrontiert, die jegliche Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz vollständig verloren gehen ließ. Das Spiel, das ursprünglich als reguläre Begegnung geplant war, verwandelte sich innerhalb weniger Minuten in einen brutalen Kampf, bei dem die Grenzen zwischen Sport und Aggression komplett verschwammen.

Der Auslöser und der Verlauf der Gewalt

Die kritische Wendung ereignete sich in der fünfzigsten Minute des Spiels, als Davi Fernandes Bittencourt für das Gastteam Mamoré zum 3:1 stand. Nach dem Treffer feierte der Torschütze angeblich provokant vor der Bank der Heimmannschaft Uberlândia. Diese Reaktion löste sofortige und heftige Konsequenzen aus. Ein Torwarttrainer von Uberlândia reagierte nicht mit Worten, sondern mit physischer Gewalt und stürmte aufs Spielfeld, um den Spieler zu schlagen. Dieser einzelne Akt entwickelte sich binnen Sekunden zu einer umfassenden Massenschlägerei, an der sich zahlreiche Personen beider Mannschaften beteiligten.

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Spieler und Betreuer beider Seiten griffen sich gegenseitig an, wobei die Gewalt nicht auf einfache Stöße beschränkt blieb. Berichten zufolge flogen nicht nur Stühle durch die Luft, sondern auch medizinische Tragen wurden als Projektile gegen die Kontrahenten geworfen. Die Situation auf dem Feld war derart chaotisch, dass Schiedsrichter Modesto völlig machtlos war. Es war ihm weder möglich, aktiv einzugreifen noch Karten zu ziehen, da er selbst bedroht wurde und die Ordnung vollständig zusammengebrochen war. Selbst sechs Ballkinder mischten sich in die Ausschreitungen ein und attackierten laut Protokoll Spieler sowie Betreuer des Gastteams Mamoré.

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Die Bilanz des Schiedsrichters und Rekordversuch

Nach etwa vierzig Minuten konnte die Gewalt endlich beendet werden, doch die aftermath war verheerend. Die Sanitäranlagen des Stadions waren verwüstet, Türen waren eingetreten und Whirlpools demoliert worden. Schiedsrichter Fernando Patrick Drosghic Modesto musste die Platzverweise erst im Nachhinein in seinem offiziellen Spielbericht festhalten, da dies während des Geschehens unmöglich war. Seine abschließende Statistik ist historisch einzigartig: Er verhängte insgesamt 51 Rote Karten. Davon entfielen 26 Roten Karten auf die Mannschaft von Uberlândia und 25 auf das Team von Mamoré.

Insgesamt wurden 43 Spieler sowie acht Trainer oder Betreuer vom Platz gestellt. Diese massive Anzahl an Disziplinarmaßnahmen hat nun das Interesse von Guinness World Records geweckt. Die Organisation prüft derzeit, ob diese 51 Platzverweise offiziell als neuer Weltrekord anerkannt werden können. Der bisherige Inhaber dieses Rekordeinstandes stammt aus einem argentinischen Fünftliga-Spiel im Jahr 2011, bei dem es zu 36 Roten Karten kam. Die aktuelle Leistung in Brasilien würde diesen alten Rekord somit deutlich übertreffen und ein neues Kapitel in der Geschichte der extremsten Schiedsrichterentscheidungen schreiben.