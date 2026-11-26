Das DFB-Team U21 ist für die Europameisterschaft 2027 gelost. Trainer Antonio Di Salvo sieht die Gruppe mit Belgien, Norwegen und den Niederlanden als große Herausforderung für das Turnier in Serbien und Albanien.

Bei der Auslosung der Vorrunde für die U21-Europameisterschaft 2027 am Donnerstagabend in Belgrad ist die deutsche U21-Nationalmannschaft ihren Pfad in die Endrunde bekannt geworden. Die Endrunde findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in den Ländern Serbien und Albanien statt. Das DFB-Team ist in der Gruppe D gelost und muss sich in diesem Topf mit den Nationalmannschaften von Norwegen, Belgien und den Niederlande messen. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Antonio Di Salvo bewertet die Gruppeneinteilung

Der deutsche U21-Trainer Antonio Di Salvo hat seine Position zu den gelosten Gegnern bereits vorab eingenommen. Er betonte, dass er bereits an mehreren Europameisterschaften teilgenommen habe und diese Turniere stets als besondere Höhepunkte und großartige Ereignisse betrachtet. Von den Namen her hätten sich in der aktuellen Auslosungsrunde alle Topteams für die Endrunde qualifiziert. Di Salvo, der 2021 die Nachfolge des Erfolgreichen Trainers Stefan Kuntz antrat, steht damit vor seiner dritten Europameisterschaft als Chefcoach. Zuvor scheiterte das Team bereits 2023 in der Vorrunde und erreichte 2025 das Finale, in dem man mit 2:3 nach Verlängerung gegen England unterlag.

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Kaderauswahl und strategische Vorbereitung

Für die Auswahl der Spieler sieht Antonio Di Salvo eine klare Priorität bei der Vorbereitung auf das Turnier in Serbien und Albanien. Es gehe primär darum, diejenigen Akteure herauszufiltern, die einen echten Drang auf das Turnier haben. Diese Spieler sollen die Europameisterschaft unabhängig von ihrem bisherigen Leistungsniveau als große persönliche und sportliche Chance begreifen. Di Salvo konzentriert sich somit stark auf die mentale Einstellung und die innere Motivation seiner Schützlinge, um sich gegen die starken Konkurrenten in der Gruppe D durchsetzen zu können.

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Leistungsbilanz und kommende Vorbereitungsspiele

Die aktuelle Formkurve der deutschen U21 zeigt eine gemischte Bilanz vor der großen Veranstaltung. Im November 2025 unterlagen die Härtetests gegen zwei direkte EM-Teilnehmer: Das Team verlor mit 1:2 gegen Belgien und mit 2:3 gegen Kroatien. Diese Ergebnisse demonstrieren, dass sich das DFB-Team auf einem hohen, aber verbesserungswürdigen Niveau bewegt. Im März 2027 stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm, wobei die Gegner zu diesem Zeitpunkt der Nachrichtenerstellung noch nicht feststehen. Diese Partien dienen als letzte Gelegenheit vor der Abreise nach Serbien und Albanien, die taktischen und personellen Weichen zu stellen.

Turnierformat und geplante K.-o.-Runde

Das Format der Europameisterschaft sieht vor, dass die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe in die K.-o.-Phase einziehen. Der Spielplan für die Viertelfinalbegegnungen ist bereits strukturell festgelegt. In der Begegnung Viertelfinale 2 trifft der Sieger der Gruppe C auf den Zweiten der Gruppe A. In der Begegnung Viertelfinale 4 muss sich der Sieger der Gruppe D gegen den Zweiten der Gruppe B behaupten. Der deutsche Trainer Antonio Di Salvo und sein Team werden somit auf den Sieger der Gruppe A treffen, falls sie die Gruppenphase als Gruppenerster oder Zweitplatzierten abschließen. Die Halbfinalpartie Halbfinale 2 wird aus dem Sieger des Viertelfinales 3 und dem Sieger des Viertelfinales 4 hervorgehen.