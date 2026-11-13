U21 EM-Qualifikation: DFB-Team trifft am 13. November auf Belgien in Essen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet nach dem EM-Qualifikationserfolg ein Testspiel gegen Belgien. Das Spiel ist live und kostenlos im Fernsehen zu sehen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft unter der Leitung von Trainer Antonio Di Salvo hat sich bereits erfolgreich für die kommende U21-Europameisterschaft qualifiziert. Das Team plant nun zwei weitere Testpartien zum Ende des Jahres, wobei das erste Duell gegen die Auswahl Belgien s stattfindet.

Termine und Austragungsort der Partie

Das wichtige Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Belgien wird am Freitag, den 13. November ausgetragen. Der Anstoß ist für 18 Uhr angesetzt. Der Austragungsort befindet sich in Deutschland, genauer im Stadion an der Hafenstraße in der Stadt Essen. Für Fans stellt sich die Frage, wie sie das Event verfolgen können.

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Live-Übertragung auf ProSieben MAXX

Die Übertragung des Spieles erfolgt live im Free-TV auf dem Sender ProSieben MAXX. Zudem ist das Geschehen auf der Streaming-Plattform Joyn abrufbar. Die Sendung startet bereits um 17:30 Uhr. Der eigentliche Spielbeginn erfolgt dann dreißig Minuten später um 18 Uhr. Es handelt sich um eine kostenlose Übertragung ohne Pay-TV-Gebühren.

Rückblick auf die erfolgreiche Qualifikation

Die Grundlage für diese positive Stimmung schuf die Mannschaft bereits im frühen Herbst. Anfang Oktober sicherte sich die DFB-Auswahl mit einem 2:0-Sieg gegen Georgien das Ticket für die U21-Europameisterschaft 2027. Diese Endrunde findet in Albanien und Serbien statt. Der Sieg war entscheidend für den Gruppensieg.

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Statistik und Tabellenplatz der DFB-Auswahl

Durch den Erfolg gegen Georgien landete das Team von Trainer Antonio Di Salvo mit neun Siegen aus zehn gespielten Partien auf dem ersten Platz der Qualifikationsgruppe. Diese starke Bilanz verdeutlicht die Dominanz der deutschen U21 in der laufenden Qualifikationsphase. Die beiden verbleibenden Spiele zum Jahresende dienen der Vorbereitung auf das nächste große Turnier.

Ausblick auf die Vorbereitung auf die Endrunde

Nach der offiziellen Qualifikation nutzt Antonio Di Salvo die verbleibende Zeit, um das Team weiter zu optimieren. Die Begegnung gegen Belgien dient dazu, die Form vor der EM zu stabilisieren. Die Fans in Essen und im Fernsehen können verfolgen, wie das Team den letzten Schliff für das Turnier in Albanien und Serbien bekommt.