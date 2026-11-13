U21-Freundschaftsspiel: Deutschland trifft am Freitag auf Belgien in Essen

Die deutsche U21-Elf spielt am Freitag bei Rot-Weiss Essen gegen Belgien. Das Spiel ist gratis bei ProSiebenMaxx und Joyn verfügbar. Alle Infos zum Anpfiff und zur TV-Übertragung.

Das Nachbarschaftsduell im europäischen U21-Nachwuchs steht an: Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt am Freitagabend in einem Freundschaftsspiel gegen die belgische Auswahl an. Die Partie findet im Stadion des Drittligisten Rot-Weiss Essen statt. Der Anpfiff für dieses wichtige Vorbereitungsspiel ist für 18 Uhr geplant. Fans und Interessierte können den Ablauf genau nachverfolgen.

Gratis TV und Streaming Details

Sportbegeisterte müssen für das Spiel nicht ins Geld greifen. Das Duell zwischen Deutschland und Belgien wird vollständig kostenlos im Fernsehen und im Internet übertragen. ProSiebenMaxx zeigt das Match im Free-TV live. Die Übertragung beginnt bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start um 17:30 Uhr. Dies ermöglicht eine ausgiebige Vorschau auf die Aufstellungen.

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Zusätzlich bietet der Streamingdienst Joyn eine weitere kostenlose Möglichkeit, dem Spiel zu folgen. Auch dort ist ein Livestream verfügbar. Die Kombination aus klassischem TV und digitaler Übertragung stellt sicher, dass alle Anhänger der jeweiligen Nationalteams den Verlauf der Begegnung in hoher Qualität verfolgen können.

Deutsche U21 seit über einem Jahr ungeschlagen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft befindet sich in einer hervorragenden Verfassung. Das Team ist seit mehr als einem Jahr ungeschlagen. Die letzte Niederlage musste das Team am 10. Oktober 2025 gegen Griechenland einstecken. Das Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage. Seit diesem Zeitpunkt läuft es für die Auswahl des DFB sehr gut.

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In den letzten acht Spielen konnte die deutsche Elf siegreich das Feld verlassen. Diese Serie war entscheidend für die erfolgreiche EM-Qualifikation. Mit 27 Punkten gewann das Team seine Qualifikationsgruppe souverän. Damit ist das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien bereits gelöst.

Belgien qualifiziert und historische Bilanz

Auch die belgische U21-Nationalmannschaft hat sich für die kommende Europameisterschaft qualifiziert. Die Belgier zeigten in der Quali starke Leistungen. Aus den letzten fünf Spielen der EM-Qualifikationsphase holte das Team drei Siege. Ein weiteres Spiel endete unentschieden. Lediglich ein Spiel ging verloren.

Die einzige Niederlage in dieser Phase gab es im Duell mit der U21-Nationalmannschaft aus Österreich. Belgien verlor dieses Match mit 0:1. Die Vorbereitung auf das Turnier in Albanien und Serbien ist damit weitgehend abgeschlossen. Jetzt folgt das Testspiel gegen den direkten Nachbarn.

Historischer Vergleich und aktuelle Spieler

Beim direkten Vergleich haben die Deutschen die Nase vorn. Neunmal standen sich die beiden U21-Mannschaften bereits gegenüber. Die deutsche Mannschaft gewann sechs dieser Duelle. Eine Partie endete remis. Zwei Partien konnte Belgien für sich entscheiden.

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Aktuell im Blick steht auch der Spieler Nicolò Tresoldi. Der 22-Jährige stand für die U-21 bislang 27-mal auf dem Platz. Seine Leistung ist ein wichtiger Faktor für die deutsche Offensive. Die Frage lautet nun, ob die U21 auf ihrem Erfolgskurs bleibt. Ein neunter Sieg in Folge wäre ein starkes Zeichen für die Vorbereitung auf die EM.