U21-Fußball: Babbel analysiert EM-Qualifikation und Offensive mit Tresoldi

Ex-Nationalspieler Markus Babbel bewertet die U21-EM-Qualifikation, die Rückkehr junger Talente und die Offensive mit Nicolo Tresoldi im Blick auf die Spiele gegen Belgien und Kroatien.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die EM 2027 bereits sicher abgeschlossen. Dies ermöglicht dem Trainerstab unter Antonio Di Salvo, in den abschließenden Spielen gegen Belgien und Kroatien experimentierfreudiger aufzutreten. Beide Gegner haben sich ebenfalls als Gruppensieger ihrer jeweiligen Qualifikationsrunde für die Endrunde qualifiziert.

Freiraum für Taktik und Spielerentwicklung

Der Wegfall des Erfolgsdrucks erlaubt es dem Team, neue Spieler einzubauen und taktische Abläufe zu verfestigen. Markus Babbel betont, dass diese Situation eine wichtige Chance bietet, um auch unsichere Faktoren im Kader besser einschätzen zu können. Die Begegnungen am 13. November ab 18 Uhr auf ProSieben MAXX und Joyn dienen dabei nicht nur dem Ergebnis, sondern vor allem der Vorbereitung auf die kommende Europameisterschaft.

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Babbel weist darauf hin, dass man durch die Analyse der starken Gegner bereits Vorhersagen über das Spielniveau der EM treffen kann. Die Erfahrungen, die das Team in diesen Partien sammelt, sind wertvoller als rein statistische Ergebnisse. Der Fokus liegt darauf, Sicherheit im Spielverhalten zu gewinnen und individuelle Stärken optimal in das Kollektiv zu integrieren.

U21 als Sprungbrett für A-Nominee

Jürgen Klopp hat sieben Spieler in seinen erweiterten Kader für die A-Nationalmannschaft berufen, die auch für die U21 bei der EM 2027 spielberechtigt sind. Babbel sieht die Rückkehr dieser Talente in das Juniorenteam nicht als Rückschritt, sondern als zusätzliche Motivation. Spieler wie Finn Jeltsch, Aleksandar Pavlovic und Debütant Wael Mohya nutzen diese Phase, um sich nachhaltig zu empfehlen.

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Für die jungen Profis ist es ein wichtiger Schritt, sich durch konstante Leistungen im Verein und im U21-Trikot für die Ernennung in das A-Team zu qualifizieren. Babbel erklärt, dass die Motivation darin besteht, den Bundestrainer durch solche Auftritte so sehr zu überzeugen, dass eine Nominierung für die nächste Saison unvermeidlich wird. Der 18-jährige Spieler, dessen Name im Interview Kontext bleibt, teilt diese Einsicht und priorisiert die EM mit der U21.

Der Trainerstab um Antonio Di Salvo hat die Aufgabe, diese Spieler optimal zu begleiten. Babbel vertritt die Ansicht, dass die Jungs verstehen, dass die U21 noch ihr primäres Feld ist. Sie sehen es als Ansporn, ihre Leistung zu steigern, um früher als erwartet den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen. Es gibt aktuell keinen Spieler im Kreis, der bereits das Niveau der A-Auswahl vollständig erreicht hat.

Torwart-Duell und Offensive mit neuen Stürmern

Im Tor stellt sich die Frage nach der Priorisierung zwischen Dennis Seimen und Mio Backhaus. Babbel rät beiden, sich zunächst als absolute Stammkräfte in der Bundesliga zu etablieren. Derzeit sieht er Mio Backhaus aufgrund seiner Kontinuität und der gehaltenen Null-Serien einen leichten Vorsprung. Dennis Seimen startete unglücklich mit einer Verletzung in die Saison, muss nun beim VfB Stuttgart körperlich zulegen, um Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren.

In der Offensive zeigt sich ein positiver Wandel. Mit Nicolo Tresoldi und Dzenan Pejcinovic stehen dem Team zwei typische Mittelstürmer zur Verfügung. Babbel freut sich über diese Entwicklung, da es in den vergangenen Jahren an dieser Position an Qualität mangelte. Die Investitionen in die Nachwuchsleistungszentren haben sich ausgezahlt, und nun stehen Spieler mit dem nötigen Tiefgang zur Verfügung.

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Nicolo Tresoldi steht zudem vor einer schwierigen Entscheidung zwischen einer Karriere für Deutschland oder Italien. Babbel äußert sich aus deutscher Sicht skeptisch bezüglich dieser Wahl. Dennoch lobt er den Aufschwung im Sturm, der unter anderem durch Paris Brunner im Europapokal bestätigt wird. Die Offensive um diese Akteure könnte eine stärkere Komponente darstellen, die das Team in der EM 2027 deutlich gefährlicher macht.