Die deutsche U21 verliert ihr Länderspieljahr mit zwei Niederlagen. Nach Belgien unterliegt das DFB-Team in Rijeka knapp gegen Kroatien und bereitet sich nun auf die EM vor.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft beendet das Länderspieljahr 2026 mit einer deutlichen Niederlage im eigenen Land. Im dichten Nebel und starkem Regen in Rijeka verlor die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) mit 2:3 gegen Kroatien. Damit liegt das Team unter Trainer Antonio Di Salvo mit zwei Niederlagen im Jahresverlauf auf der Strecke.

Unerfreulicher Start ins neue Kalenderjahr

Nach der 1:2-Niederlage gegen die belgische Auswahl stand das DFB-Team bereits unter Druck. Der erneute Siegverlust gegen Kroatien bedeutet den zweiten Rückschlag in den beiden letzten EM-Testspielen. Die Wetterbedingungen in der kroatischen Stadt waren extrem, sodass kaum Sicht auf dem Platz herrschte. Dies erschwerte die technische Entfaltung der Spieler erheblich.

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Torrekordner Topic entscheidet das Duell

Die deutsche U21 führte zur Halbzeit mit 1:0, bevor Kroatien das Spiel drehte. Adrian Segecic hatte in der 26. Minute die Führung für Kroatien erzielt. In der 60. Minute glich die deutsche Mannschaft durch Muhammed Damar aus. Doch Fran Topic sorgte in den Minuten 67 und 84 für die entscheidenden Treffer. Mit seinem Doppelpack sicherte er den Sieg für die von Ivica Olic betreuten Kroaten.

Statistik für Cheftrainer Antonio Di Salvo

Für Trainer Antonio Di Salvo war das Spiel gegen Kroatien sein 50. Match als U21-Cheftrainer. Seine Gesamtbilanz vor der Winterpause umfasst 35 Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen. Der Trainer wechselte im Vergleich zum Spiel gegen Belgien nur auf einer Position. Linus Gechter ersetzte Nnamdi Collins in der Innenverteidigung. Dennoch reagierte Di Salvo zur Pause gleich vierfach.

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Vorbereitung auf die EM-Endrunde in Albanien

Die Qualifikation für die Europameisterschaft ist bereits im Oktober perfekt. Die Endrunde findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Am 26. November erfolgt in Belgrad die Auslosung der Gruppen. Im März stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig beendete sein Engagement in der Halbzeitpause.

Schwierige Bedingungen in Rijeka und Ausblick

Das Stadion Rujevica bot kaum ideale Bedingungen für ein höherklassiges Spiel. Die Feuchtigkeit reduzierte die Sichtweite auf ein Minimum. Trotz dieser Widrigkeiten forderte Antonio Di Salvo einen guten Abschluss des Jahres. Die Akteure kämpften hart, doch die Konverterquote war niedrig. Das DFB-Team konzentriert sich nun auf die Vorbereitungsphase für die kommende Sommer-EM.