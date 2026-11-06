U21-Nomierung: Tom Ritzy Hülsmann und Hennes Behrens berufen

U21-Trainer Di Salvo hat den Kader für die Spiele gegen Belgien und Kroatien vorgestellt. Die Nominierungen von Tom Ritzy Hülsmann und Hennes Behrens stehen im Fokus.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat am Freitagvormittag den Kader für die kommenden Testspiele bekanntgegeben. Die Auswahl steht im Zeichen der Vorbereitung auf das Duell gegen Belgien am 13. November um 18 Uhr und die Begegnung mit Kroatien am 17. November ebenfalls um 18 Uhr. Di Salvo setzt dabei auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und frischem Nachwuchs, wobei zwei Namen besonders hervorstechen. Neben etablierten Größen wie Nicolo Tresoldi und Paris Brunner rückt ein Torwart ins Rampenlicht, der in Deutschland bisher noch wenig bekannt ist.

Hülsmann nach langer Wartezeit endlich berufen

Der 2,05 Meter große Torwart Tom Ritzy Hülsmann erhält seine erste Nominierung für die U21-Auswahl. Dies ist das Ergebnis harter Arbeit und einer langen Wartezeit für den Keeper, der zuvor im September und Oktober übergangen worden war. Hülsmann, der aktuell beim französischen Zweitligisten Stade Reims unter Vertrag steht, zeigte in der laufenden Saison beeindruckende Leistungen. Nach elf Einsatzspielen kassierte er nur zwölf Gegentore, was ihm die besten Statistiken im Tor sichert.

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Seine aktuelle Form macht ihn zur logischen Wahl für Di Salvo. Stade Reims belegt nach elf Spieltagen den vierten Platz in der Tabelle, was den Aufstieg in die erste Liga zu einem realistischen Ziel macht. Hülsmann wechselte im Sommer für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro vom österreichischen Erstligisten TSV Hartberg nach Frankreich. Für den 22-Jährigen ist diese Nominierung ein verdienter Lohn, nachdem er sich in einem Interview mit transfermarkt.de Mitte Oktober noch über seine Enttäuschung über das Aus im Herbst geäußert hatte.

Behrens debütiert nach früher A-Landescall

Neben Hülsmann feiert auch Hennes Behrens sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft. Der 21-jährige Verteidiger vom FC Augsburg erhält damit die Gelegenheit, seine Karriere auf nationaler Ebene weiter voranzutreiben. Behrens ist nicht komplett neu im System des DFB, da er bereits im September von Bundestrainer Jürgen Klopp in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. Bei der 0:1-Niederlage gegen Griechenland kam der Abwehrspieler zu einem kurzen Einsatz auf dem Platz.

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Diese frühere Call-Up zeigt, dass Behrens bereits die Aufmerksamkeit der höchsten Auswahl genoss. Für ihn bedeutet die Nominierung durch Di Salvo nun den nächsten Schritt in der U21-Karriere. Er steht im Wettbewerb mit anderen Abwehrkräften, die ebenfalls für die beiden Spiele im November nominiert wurden. Die Mischung aus Spielern aus dem In- und Ausland spiegelt die aktuelle Breite des deutschen Nachwuchses wider.

Kaderübersicht: Breite Defensive und Mittelfeldstärke

Die Torhüter-Abteilung wird neben Tom Ritzy Hülsmann und Dennis Seimen vom VfB Stuttgart auch von Mio Backhaus vom SC Freiburg gebildet. Diese Drei bilden das Fundament für die Defensive gegen die starken Gegner aus Belgien und Kroatien. In der Abwehrreihe bietet Di Salvo eine breite Palette an Optionen. Elias Baum und Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt stehen neben Hennes Behrens vom FC Augsburg.

Weitere Abwehrspieler wie Karim Coulibaly von Racing Straßburg, Linus Gechter von Hertha BSC, Leandro Morgalla von RB Salzburg, Joshua Quarshie von Sturm Graz und Lukas Ullrich von Borussia Mönchengladbach vervollständigen das Defense-Lineup. Auch im Mittelfeld ist die Auswahl vielseitig. Noel Aseko und Mika Baur vom Celtic Glasgow sind ebenfalls im Kader.

Louey Ben Farhat vom Karlsruher SC, Muhammed Damar vom VfL Wolfsburg sowie die trio aus dem FC Augsburg Arijon Ibrahimovic, Mert Kömür und Anton Kade bilden den Kern im zentralen Feld. Cajetan Lenz von der TSG Hoffenheim und Laurin Ulrich vom SC Paderborn runden die Mittelfeldauswahl ab. Di Salvo hat somit eine vollständige Truppe für die beiden wichtigen Testspiele zusammengestellt.

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Perspektiven und Ziele der U21-Auswahl

Die beiden Testspiele gegen Belgien und Kroatien dienen nicht nur der Vorbereitung, sondern auch der Bewertung der einzelnen Spieler. Für Tom Ritzy Hülsmann ist dies die Chance, sich als Nummer eins für die Zukunft zu empfehlen. Seine Leistungen in Frankreich haben ihn bereits zu einem der besten Keeper im unteren Bereich der französischen Liga gemacht. Eine weitere Bestätigung auf internationaler Ebene würde seine Position festigen.

Für Hennes Behrens bedeutet die Nominierung, seine Verbindung zum deutschen Nationalteam-System zu vertiefen. Nach dem kurzen Einsatz in der A-Nationalmannschaft kann er in der U21 mehr Spielpraxis sammeln. Beide Spieler stehen für die neue Generation des deutschen Fußballs, die durch Beweglichkeit, Technik und mentale Stärke geprägt ist. Di Salvo setzt auf diese Qualitäten, um in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein.