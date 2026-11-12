U21-Team Deutschland: Babbel lobt Offensivtalente vor Spielen gegen Belgien und Kroatien

Ex-Nationalspieler Markus Babbel analysiert die starke deutsche U21 Offensive vor den Länderspielen gegen Belgien und Kroatien am 13. November. Er spricht über Talente wie Nicolo Tresoldi und die Chancen für EM 2027.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Markus Babbel äußert sich in einem aktuellen Interview zur Entwicklung der deutschen U21-Nationalmannschaft und deren Perspektive im Hinblick auf die Europameisterschaft 2027. Im Fokus stehen dabei die anstehenden Pflichtspiele gegen Belgien und Kroatien, welche am 13. November stattfinden und um 18 Uhr auf ProSieben MAXX sowie auf Joyn live übertragen werden. Babbel betont, dass die Auswahlmannschaft unter Trainer Antonio Di Salvo einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht hat und nun in einer entspannten Atmosphäre ihre Stärken ausspielen kann, nachdem die Qualifikation für das Turnier bereits sicher ist.

Freiheit nach erfolgreicher Qualifikation

Die deutsche U21 hat die Qualifikation für die EM bereits in der Tasche, was Antonio Di Salvo die Möglichkeit gibt, im Abschluss gegen Belgien und Kroatien taktisch frei zu agieren. Beide Gegner haben sich als Gruppensieger ihrer jeweiligen Qualifikationsgruppen durchgesetzt, wodurch diese Spiele einen hohen Stellenwert für die Bewertung der eigenen Leistung haben. Babbel erklärt, dass der Druck, der durch die frühere Heimniederlage gegen Griechenland entstanden war, nun verschwunden ist. Dies erlaubt es dem Trainerstab, experimentierfreudiger vorzugehen und Spielern, die noch nicht zur absoluten Stammkraft gereift sind, die Chance zu geben, sich in der Nationalmannschaft zu präsentieren und wichtige Spielabläufe zu verinnerlichen. Es geht nicht nur um das reine Ergebnis, sondern um die langfristige Entwicklung der Spieler für die kommenden Herausforderungen.

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Rückkehr von Klopp-Talenten zur U21

Ein zentrales Thema im Gespräch mit Markus Babbel ist die mögliche Rückkehr von Talenten zur U21, die bereits im Kader der A-Nationalmannschaft von Jürgen Klopp standen. Babbel warnt davor, eine Nominierung für die Juniorenauswahl als Rückschritt zu interpretieren. Er hebt hervor, dass Spieler wie Aleksandar Pavlovic, Finn Jeltsch oder der Debütant Wael Mohya die U21 als entscheidende Bühne sehen, um sich für den Bundestrainer zu empfehlen. Besonders Wael Mohya, der erst 18 Jahre alt ist, versteht, dass die Teilnahme an einer U21-Europameisterschaft wertvoller sein kann als nur im Kader der A-Mannschaft zu stehen. Babbel zufolge ist dies keine Degradierung, sondern eine enorme Motivation, um durch konstante Top-Leistungen im Verein und in der U21 den Weg in den deutschen Olympia- oder A-Nationalmannschaftskader zu ebnen.

Markus Babbel zu Nicolo Tresoldi

Ein weiterer kritischer Punkt, den Babbel anspricht, ist die Situation rund um den Abwehrspieler Nicolo Tresoldi. Der Ex-Nationalspieler zeigt sich skeptisch bezüglich der Entscheidung Tresoldis, sich für die italienische statt die deutsche U21 zu entscheiden. Tresoldi war zuvor im Fokus, da er im Europapokal mit Paris Brunner für Aufsehen sorgte. Babbel sieht aus deutscher Perspektive Gründe zur Sorge, da die Wahl für Italien bedeutet, dass Tresoldi für die deutsche U21 und damit für die EM 2027 nicht mehr verfügbar sein wird. Diese Entscheidung geht an Deutschland vorbei, was den Pool der verfügbaren Talente für die kommende Europameisterschaft verkleinert und als Verlust für den deutschen Fußball angesehen werden kann, da Tresoldi als hochtalentierter Defensivakteur galt.

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Starke Offensive mit Tresoldi und Pejcinovic

Markus Babbel lobt die aktuelle Zusammensetzung der Offensive, die durch Spieler wie Dzenan Pejcinovic vom VfB Stuttgart und Nicolo Tresoldi gestärkt wurde. Babbel äußert Erleichterung darüber, dass das deutsche U21-Team wieder über klassische Mittelstürmer verfügt, da es in den vergangenen Jahren eine Lücke gab. Er verweist auf die hohen Investitionen in die Nachwuchsleistungszentren, die oft nicht den gewünschten Erfolg bei der Förderung von Spitzenstürmern brachten. Die Verfügbarkeit von Pejcinovic und Tresoldi gilt daher als Luxusproblem in einer ansonsten sehr starken Offensive. Diese Spieler bringen die notwendige physische Präsenz und Torchancen-Verwertung mit, die das Team in den nächsten Jahren dominieren lassen könnte, insbesondere wenn die Offensive umsteht und sich auf die neuen Talente verlässt.

Torhüter-Duell: Backhaus vor Seimen

Beim Thema Torhüter positioniert sich Markus Babbel eindeutig für Mio Backhaus als aktuell stärkere Option für die U21. Backhaus hat in der Bundesliga gezeigt, dass er sich als absolute Stammkraft etabliert hat und für die U21 in der Vergangenheit jedes Spiel zu null gehalten hat. Im Gegensatz dazu startete sein Konkurrent Dennis Seimen unglücklich durch und ist einer schwierigen Verletzung zum Opfer gefallen, was seine aktuelle Form vorerst trübt. Babbel betont, dass Seimen ein großartiges Talent ist, aber jetzt Zeit braucht, um beim VfB Stuttgart körperliche Stabilität aufzubauen. Beide Torhüter haben das Ziel, sich in der Bundesliga zu beweisen, doch aktuell sehe Babbel Backhaus mit einem kleinen Vorsprung, da dieser spielerisch und verletzungsbedingt weiter ist.

Ausblick auf EM 2027 und Europa-League-Erfolge

Der Blick der U21 unter Antonio Di Salvo richtet sich bereits fest auf die Europameisterschaft 2027. Die Spiele gegen Belgien und Kroatien dienen als wichtiger Test, um die eigene Stärke im Vergleich zu den späteren Turniergegnern einzuschätzen. Babbel ist optimistisch, dass die jungen Talente, unterstützt durch die Stärke der Offensive und die Erfahrung im Kader, mit großer Begeisterung und Motivation in das Turnier gehen werden. Die Kombination aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Köpfen, die bereits in der Bundesliga Fuß gefasst haben, macht die deutsche U21 zu einer der stärksten Mannschaften im europäischen Juniorenfußball. Der Fokus liegt nun darauf, diese Dynamik in den kommenden Monaten zu halten und die Leistungen auf das Niveau der A-Nationalmannschaft auszubauen.