Die deutsche U21 unterliegt Kroatien mit 2:3 und kassiert die zweite Niederlage in Folge. Trainer Antonio Di Salvo erlebt beim Jubiläumsspiel schwierige Wetterbedingungen in Rijeka.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft beendet das Länderspieljahr 2026 mit einem bitteren Rückschlag. Nach der Heimniederlage gegen Belgien mit 1:2 muss sich das Team von Trainer Antonio Di Salvo auch beim Auswärtsspiel gegen Kroatien mit 2:3 geschlagen geben. Dieser erneute Fehlschlag markiert die zweite Pleite in Folge für die DFB-Junioren, die sich damit ohne Sieg aus dem laufenden Jahr verabschieden.

Jubiläum von Antonio Di Salvo überschattet

Für den 46-jährigen U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo sollte dieses Spiel ein besonderer Abend werden. Es war sein 50. Einsatz an der Seitenlinie als Trainer der deutschen Auswahl. Ausgerechnet bei diesem Meilenstein fehlte den Spielern und der Führungsebene der notwendige Durchblick. Die organisatorische und technische Vorbereitung konnte die widrigen Umstände in Rijeka nicht kompensieren, die das Spielgeschehen maßgeblich bestimmten.

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Extreme Wetterbedingungen behindern das Spiel

Dichter Nebel und Starkregen sorgten in Rijeka für extrem schwierige Sicht- und Platzverhältnisse. Diese Herausforderung traf die Spieler direkt auf dem Feld. Der Ball blieb ständig im nassen Gras stecken, was technisch einwandfreie Pässe auf dem durchtränkten Rasen nahezu unmöglich machte. Kapitän Joshua Quarshie zweifelte nach dem Spiel sogar an der Spielbarkeit und sagte: Ob man das überhaupt als Fußball bezeichnen kann, sei fraglich. Stürmer Moerstedt fügte hinzu, solche Bedingungen habe noch keiner der Spieler in seiner Karriere erlebt.

Das Spiel plätscherte zunächst vor sich hin, da beide Teams, darunter die von Ex-Bundesliga-Star Ivica Olić trainierten Kroaten, sich unter diesen Bedingungen schwer taten. Aus dem Nichts entstand dennoch eine Riesenchance für Deutschland. Damar setzte Pejčinović stark in Szene, doch der Stuttgarter Schütze verschoss völlig frei aus elf Metern in der 18. Minute. Dieser Fehltrick wurde von den Kroaten bestraft, die Jagušić auf Šegečić durchstecken ließen.

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Šegečić war schneller als der deutsche Torwart Gechter und ließ Seimen keine Chance, um das 1:0 für Kroatien in der 26. Minute zu erzielen. Wie bereits im Spiel gegen Belgien haderten die DFB-Junioren erneut mit ihrer Chancenverwertung und ließen ihre guten Phasen folgenlos verlaufen. Die Defensive und der Ballbesitz blieben unter der Anforderung, die das schlechte Feld diktieren.

Aufholjagd mit Führung und erneutem Abstieg

Nach der Pause zeigten die DFB-Junioren deutlich mehr Elan aus der Kabine. Zuerst verpasste Lenz per Kopf knapp den Ausgleich. Kurz darauf stechender Joker Moerstedt. Sein erster Versuch wurde noch geblockt, doch im zweiten Anlauf drückte der Hoffenheimer den Ball in der 53. Minute über die Linie. Deutschland drückte weiter, Brunner traf den Pfosten in der 58. Minute.

Nur eine Minute später jubelten die DFB-Junioren erneut. Kroatiens Keeper Silić ließ eine Flanke durch die Finger rutschen. Pejčinović stand am zweiten Pfosten völlig frei und köpfte in der 59. Minute ins leere Tor. Alles deutete auf einen deutschen Sieg hin, doch Kroatien schlug aus dem Nichts zurück. Ein langer Ball landete bei Topić, der Glück hatte, dass die Kugel auf dem nassen Rasen abbremste.

Topić nutzte die Situation perfekt und überwand den herausgeeilten Seimen mit einem Schuss ins linke Eck in der 67. Minute. In der 84. Minute wiederholte sich das Szenario noch einmal. Der Ball blieb wieder regennass perfekt für Topić liegen. Der Kroate nutzte die Chance erneut eiskalt und ließ Seimen keine Chance mehr. Am Ende bleibt es beim 2:3. Nach einer starken Aufholjagd und zwischenzeitlicher Führung verliert die U21 ihr letztes Spiel im Jahr 2026.