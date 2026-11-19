Tomke Schneider sichert Union Berlin die Treue und verlängert ihren Vertrag vorzeitig. Die Verteidigerin ist entscheidend am Aufstieg beteiligt und kehrte in den U23-Nationalkader zurück.

Die 22-jährige U23-Nationalspielerin Tomke Schneider hat ihren Vertrag beim 1. FC Union Berlin vorzeitig verlängert. Damit sichert sich der Verein die Dienste der Abwehrspielerin auch über die aktuelle Spielzeit hinaus. Die genaue Laufzeit des neuen Vertrags wurde von Union Berlin, wie in der Branche üblich, nicht veröffentlicht.

Stammspielerin treibt Bundesliga-Aufstieg voran

Tomke Schneider kam im Winter der Saison 2024/25 zum Verein nach Köpenick. In der Folgezeit etablierte sie sich unmittelbar als Stammspielerin in der Abwehr. Mit ihrem Einsatz war sie maßgeblich am Aufstieg der Frauenmannschaft in die Bundesliga beteiligt. In neun von zehn Pflichtspielen stand die Verteidigerin auf dem Platz und trug zur Stabilität der Defensive bei. Besonders in den letzten Wochen ihrer ersten Halbstationierung bei Union zeigte sie konsistent gute Leistungen, die zum Erfolg der Mannschaft beitrugen.

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Funktionäre loben Reife und Qualität der Abwehrspielerin

Jennifer Zietz (43) aus dem Management des Vereins lobte das Talent der 22-Jährigen öffentlich. Die Managerin betonte, dass Tomke Schneider trotz ihres jungen Alters bereits eine bemerkenswerte Reife mitbringe. Zietz fügte hinzu, dass die Spielerin in der Vergangenheit gezeigt habe, wie wertvoll sie für das Spielkonzept des Teams sein könne. Die Führungsebene ist sich der strategischen Bedeutung der Spielerin für die kommende Saison in der höchsten deutschen Spielklasse bewusst. Schneider selbst verlor in einer Partie kurz nach ihrem Einstieg vorübergehend durch eine Verletzung ihre Position, konnte diese jedoch schnell zurückerobern.

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Rückkehr in den U23-Nationalkader nach fast zwei Jahren

Ihre Vereinsherrenleistungen fanden auch auf der internationalen Ebene Anerkennung. Michael Urbansky (45), der U23-Nationaltrainer, belohnte die kontinuierlich guten Auftritte der Abwehrspielerin mit der Rückberufung in den Nationalkader. Diese Nominierung erfolgte im Oktober, fast zwei Jahre nachdem sie zuvor im Kader gestanden hatte. Der erste Schritt in die deutsche Auswahlmannschaft erfolgte beim 2:0-Sieg gegen Schottland, wo sie als Jokerin auf das Feld kam. Bei der darauffolgenden Partie gegen Schweden wurde sie dann direkt in der Startelf gesetzt.

Gemeinsamer Auftritt im Team mit Jella Veit

Bei dem Einsatz gegen Schweden bildete Tomke Schneider die Abwehrreihe gemeinsam mit ihrer Union-Teamkollegin Jella Veit (21). Die 21-jährige Veit stand ebenfalls in der Startelf, was die enge Verbundenheit der beiden Spielerinnen sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft unterstreicht. Die Kombination aus lokaler Exzellenz in der Bundesliga und nationaler Anerkennung zeigt die hohe Entwicklung der Spielerin. Schneider hat damit ihren Stellenwert im Verein gefestigt und bleibt eine zentrale Figur für die defensiven Strukturen unter Trainerin Marie-Louise Eta (35).