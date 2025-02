Die Stadtwerke München sanieren die Infrastruktur der U-Bahn-Linien U3 und U6. Fahrgäste müssen sich ab dem 17. Februar auf längere Reisezeiten und Ersatzbusse einstellen. Die Arbeiten dauern 15 Wochen und sind in zwei Phasen aufgeteilt.

Münchner Fahrgäste müssen sich ab dem kommenden Montag, 17. Februar, auf Einschränkungen und längere Reisezeiten in den U-Bahn -Linien U3 und U6 einstellen. Grund für die Beeinträchtigungen sind umfangreiche Sanierung sarbeiten an der in die Jahre gekommenen Infrastruktur durch die Stadtwerke München (SWM). Die Arbeiten werden insgesamt 15 Wochen dauern und in zwei Phasen aufgeteilt sein. \In der ersten Phase, die bis zum 9.

März läuft, wird die U3 zwischen Brudermühlstraße und Sendlinger Tor durch Busse ersetzt. Zusätzlich verbindet der Expressbus X3 die Brudermühlstraße mit dem Hauptbahnhof. Auch die Fahrgäste der U6 müssen sich auf Veränderungen einstellen: Zwischen Implerstraße und Goetheplatz wird ein Pendelzug alle zehn Minuten verkehren. \Die zweite Phase der Sanierungsarbeiten dauert vom 10. März bis zum 30. Mai und betrifft die U6 zwischen Klinikum Großhadern und Brudermühlstraße. In dieser Zeit werden Busse den Betrieb der U6 übernehmen. Ab Implerstraße wird die U6 auf dem Linienweg der U3 nach Fürstenried West weitergeführt. An der Brudermühlstraße besteht Anschluss zum Ersatzbus Richtung Klinikum Großhadern. Der Expressbus X6 verbindet den südlichen Abschnitt der U6 direkt mit der U4/U5 am Heimeranplatz und mit der S-Bahn an der Donnersbergerbrücke. Vom 10. März an fährt die U3 wieder ohne Einschränkungen. Die Ersatzbusse fahren zu den Stoßzeiten im Fünf-Minuten-Takt. In die Gelenkbusse passen jeweils rund hundert Fahrgäste, in die kürzeren Solobusse 60 bis 80. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) setzt mehr als 30 Busse für den Schienenersatzverkehr (SEV) ein. 25 davon werden von der Deutschen Bahn betrieben, deren Fahrzeuge nicht blau, sondern purpurfarben sind





SZ_Sport / 🏆 108. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

U-Bahn München Sanierung Einschränkungen Verkehrsmittel Stadtwerke München MVG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Schulschließungen, Impfdruck und Co.: Die schlimmsten Fehler der Corona-KriseDie Corona-Pandemie ist vorbei, doch die harten Einschränkungen wirken bis heute nach.

Weiterlesen »

München: Wie die DLD einen Blick in die Zukunft bietetDas Chairman’s Dinner der Digitalkonferenz DLD vereint Glamour, Geist und gute Laune.

Weiterlesen »

Geklaute Wahlplakate von 'Die Partei' in München: Die Spur führt zur CSUEin Video und ein GPS-Sender geben Auskunft über den Verbleib der abgehängten Plakate. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei.

Weiterlesen »