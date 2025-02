Die U-Bahnlinie U7 soll in Schönefeld verlängert werden, um die wachsende Zahl an Arbeitsplätzen an die Stadt anzubinden. Die Prognose sieht 90.000 neue Arbeitsplätze und eine Verdopplung der Einwohnerzahl vor. Die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg ist essentiell, um die Finanzierung der Verlängerung sicherzustellen.

Im Berliner Umland, genauer gesagt in der Region Schönefeld , wird es in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Anstieg an Arbeitsplätze n kommen. Um die wachsende Belegschaft an die Stadt zu binden, wird die Verlängerung der U-Bahnlinie U7 aktuell geprüft. Die beiden Bürgermeisterinnen, Franziska Giffey, die Stadt Berlin, und Christian Hentschel, der Gemeinde Schönefeld , haben sich bereits zu diesem Thema zusammengesetzt.

Wie Giffey auf Facebook mitteilte, ging es dabei um eine mögliche Verlängerung der U-Bahnlinie vom U-Bahnhof Rudow bis nach Da. In der Region rund um die U-Bahnstrecke sind Gewerbegebiete mit über 1,3 Millionen Bruttoquadratmetern in Planung, wodurch bis zu 90.000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Eine solche Verbindung sei von zentraler Bedeutung, heißt es. Giffey erklärte, dass sich die Einwohnerzahl Schönefelds auf bis zu 40.000 Bewohnerinnen und Bewohner verdoppeln könnte. Die verlängerte U7 soll die Anbindung der Region verbessern und gleichzeitig den Verkehr auf den bisherigen Zubringerwegen zum Flughafen entlasten, sobald dieser seine volle Kapazität von 50 Millionen Reisenden pro Jahr erreicht. Prognosen zufolge werden etwa 40.000 Fahrgäste täglich die verlängerte U-Bahnlinie nutzen. Dies könnte die Reisezeiten für rund 20 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, also über 600.000 Menschen, verkürzen. Die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg sei dabei von entscheidender Bedeutung, um Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes zu sichern. Die nächsten Schritte umfassen die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und die Nutzen-Kosten-Relation. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werde die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung erforderlich sein, um in die weiterführende Planung einzutreten. In den Kommentaren unter Giffeys Facebookpost äußern sich einige Nutzer kritisch. „Ach ja. Ist ja Wahlkampf. Da können wir wieder mal über U Bahn Strecken sprechen, über die wir schon seit 20 Jahren sprechen, die auch in 30 Jahren noch nicht gebaut werden“, schrieb ein Mann. Ein weiterer kommentierte: „Wenn es geht, ohne 15 Jahre Planung und Gerichtsverfahren und 10 Jahre Bauzeit.





