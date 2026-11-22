Es war ein hartes Turnier in 'Down Under'. Auch jüngere hätten zu kämpfen gehabt. Passen, dribbeln, schießen, abwehren - die 'Ü70er' zeigten in Australien Klasse.

Es war ein hartes Turnier in "Down Under". Auch jüngere hätten zu kämpfen gehabt. Passen, dribbeln, schießen, abwehren - die "Ü70er" zeigten in Australien Klasse.

Rostock - Acht Spiele in einer Woche, fünf Siege, 21 Tore und nur 3 Gegentreffer - das deutsche Ü-70-Nationalteam hat im WM-Kampf in Australien alles gegeben und den Vize-Titel geholt.

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"Wir haben Deutschland würdig vertreten", sagt Herbert Hanl vom ESV Lok Rostock. Der 72-Jährige gehörte in Brisbane zur Stammelf von Trainer Stefan Stuckenberg und bildete mit Reinhard Zerahn und dem 69-jährigen Wolfgang "Wolle" Wolter das MV-Trio bei der WM. Rund fünf Wochen nach dem Finale sitzen alle drei Vizeweltmeister am Tisch im Vereinsheim am Sportplatz des ESV Lok Rostock 1948 e.

V. Sie kommen schnell ins Erzählen, sprühen vor Begeisterung über die WM-Erfahrung vom 12. bis 16. Oktober. Jeder Spielzug, jede Schiedsrichterentscheidung ist präsent. Wer wurde wann eingewechselt, welcher Spieler leistete die Vorarbeit, wer blockte wann welchen Gegenspieler?

"Wir sind erst im Turnier zusammengewachsen", so Wolter, der für das "TeamGermany Ü70" 5 Treffer erzielte. Insgesamt gehörten dem Team 22 Spieler aus ganz Deutschland an. Die Teilnehmer hatten es in Queensland nicht nur mit starken Gegnern zu tun - Gastgeber Australien war eine echte Herausforderung. Hinzu kamen der lange Flug, der Jetlag mit rund acht Stunden Zeitverschiebung und Temperaturen von anfangs 30 Grad.

Dann zwei einstündige Spiele pro Spieltag auf dem Großfeld. Davon einige um Mitternacht deutscher Zeit. Selbst ein Kader von Jürgen Klopp würde das nicht so eben wegstecken. Für 70-jährige Sportler heißt das, an die Grenze gehen.

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"Am zweiten Tag dachte ich, du bist fertig. Aber dann gewöhnt man sich dran", erinnert sich Zerahn , der als defensiver Mittelfeldspieler mit der Nummer 6 im Einsatz war. Alle drei weisen eine jahrzehntelange Fußballkarriere auf, hinter der viele Vereinsstationen, unzählige Trainingseinheiten, Spiele, Siege und Niederlagen stehen, die "Wolle" Wolter als Profispieler bis in die DDR-Oberliga führten. Er hat auch die Trainerlizenz, kann wie seine beiden Mitspieler auch Talente und Spielercharaktere einschätzen.

Neben Technik, Kondition und Teamgeist ist für ihn auch eins wichtig: "Man muss beißen können.

" Das heißt, durchhalten, gewinnen wollen, auch bei Schmerzen mal weiterspielen. Das wird im Alter nicht weniger wichtig, denn Krämpfe und Muskelverhärtungen werden eher mehr. Das ist der Punkt des Gesprächs, wo alle drei ihren Dank loswerden wollen. An die Physiotherapeutinnen und -therapeuten, an das gesamte Orga-Team, den Trainerstab.

Und die Sponsoren, ohne die vieles nicht möglich gewesen wäre, sagen sie. Allein der Bustransfer, tägliches Trikotwaschen und vieles mehr. Flug, Übernachtung, Aufenthalt zahlten die Sportler selbst. Nicht jeder, der mit wollte, konnte das auch finanzieren, denn Australien ist keine günstige Destination.

Anfangs waren es bundesweit 35 bis 40 Kandidaten. Erst im August stand der 22er-Kader fest.

"Alte Herren" ist eine Kategorie, in die man im Fußball schon ab schlanken 32 Jahren einsortiert wird. Es gibt auch die Klassen "Ü32", "Ü40", "Ü50" und so weiter bis "Ü75" und "Ü80".

"Silbernes Haar, in Grün und Gold. 70 Jahre und mehr. Ein Traum, der sich entfaltet, wie das Herz es gewollt", heißt es in dem Song zur Australien-WM von Siggy Nowak. Im Turnier selbst gab es zwei Schlüssel-Partien, die den Titelhunger der deutschen Mannschaft erheblich befeuerten. Dazu gehörte das zweite Spiel gegen die USA, das die Deutschen mit einem deutlichen 5:1 für sich entschieden.

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"Da haben wir gemerkt, wir können hier mehr erreichen. So gingen wir auch vom Platz in die Kabine. Da hat das Turnier richtig Spaß gemacht. Wir waren eine Einheit", so Wolter.

Und dann das Halbfinale gegen die starken Australier, die als Gastgeber unbedingt den Titel im eigenen Land wollten. Die Partie endete 3:1 für Deutschland. Das Finale war erreicht, der Titel in Reichweite. Im Finale gegen Wales verhinderte ein Handelfmeter für die Waliser den WM-Titel.

Deutschland verlor mit 0:1.

"Unglücklich, aber wohl gerechtfertigt", so das Urteil der drei Vize-Champions zur Schiri-Entscheidung. Als unglücklich empfinden die Spieler auch die Position des DFB, von dem sie sich mehr Unterstützung wünschten.

"Es geht in erster Linie gar nicht um Geld. Es geht um Anerkennung", so Wolter. Es habe nach dem Turnier noch nicht mal einen Glückwunsch-Anruf gegeben. Glückwünsche gab es dagegen aus dem Schweriner Sportministerium.

" wer sich bis ins Finale kämpft und den Gastgeber aus dem Turnier wirft, hat sportlich Großartiges geleistet. Dazu gratuliere ich der deutschen Mannschaft und natürlich ganz besonders unseren drei Mecklenburger Jungs von Herzen", schrieb Sportministerin Stefanie Drese . Die drei "Mecklenburger Jungs" waren nach dem Turnier in Australien aber erstmal "richtig platt".

"Wir haben gesagt, die nächsten 14 Tage können wir keinen Ball mehr sehen", so Zerahn. Die zwei Wochen sind längst um und die Herren wieder auf dem Platz. Die nächste Senioren-Fußball-WM findet 2027 in Dallas statt. Eine Teilnahme lassen die Spieler offen.

"Mal schauen", sagt Hanl. Sollten sie aber fahren, wären sie unter den Favoriten.