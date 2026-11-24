Der Samsung OLED S95H mit 65 Zoll kostet im Black-Friday-Angebot 1.749 Euro. Das QD-OLED-Modell überzeugt mit Entspiegelung, 165 Hz und starkem HDR #anzeige

Perfektes Schwarz, brillante Farben und nahezu verzögerungsfreie Pixelreaktionen: OLED-TVs bieten einige Vorzüge für Gamer und Heimkino-Fans. Doch gerade tagsüber können störende Spiegelungen das Vergnügen trüben.

Mit dem Samsung OLED S95H geht der südkoreanische Hersteller einen anderen Weg und setzt auf eine matte Displayoberfläche. Gleichzeitig bietet der QD-OLED-TV eine hohe HDR-Spitzenhelligkeit und bis zu 165 Hz bei 4K-Auflösung. Wenige Tage vor dem eigentlichen Black Friday am 27. November gibt es den 65 Zoll großen Oberklasse-Fernseher bei Amazon und MediaMarkt für nur 1.749 Euro.

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Damit spart man über 1.000 Euro gegenüber der UVP.derzeit bei keinem anderen Online-Shop günstiger zu kaufen. Nur einmalig gab es dieses Modell mit 1.640 Euro historisch günstig, so unser Preisvergleich. Neben Amazon gibt es denDer Samsung S95H ist ein OLED-TV, der sich für anspruchsvolle Heimkino-Fans und Gamer empfiehlt, die sowohl tagsüber als auch abends eine erstklassige Bildqualität genießen möchten.

Im Test von überzeugt der QD-OLED-Fernseher mit einer ausgezeichneten Farbtreue, perfektem Schwarz und einer hohen HDR-Spitzenhelligkeit von rund 2.200 cd/m² im orginalgetreu abgestimmten Filmmaker-Modus . Hinzu kommt das große Farbvolumen, dank dem selbst bei hoher Helligkeit Farben satt dargestellt werden. Eine Besonderheit gegenüber vielen anderen OLED-TVs ist die, die störende Spiegelungen effektiv reduziert. Somit eignet sich der Samsung S95H auch für lichtdurchflutete Wohnzimmer..

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Bei starkem Umgebungslicht hellt der Samsung das Schwarz etwas auf, wodurch der subjektiv wahrgenommene Kontrast abnimmt. Dennoch können sich Gamer über einen starken Fernseher für GTA VI und Co. freuen. Wobei es einen geringen Input-Lag gibt, sowie vier vollwertige HDMI-2.1-Anschlüsse und bis zu 165 Hz mit Nvidia G-Sync und AMD Freesync Pro. Der Samsung OLED S95H ist ein High-End-Fernseher, der eine entspiegelte Bildschirmoberfläche zu bieten hat.

Für noch mehr Brillanz, eignet sich ein spiegelnder Bildschirm eher. Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung verkauft Amazon denWer einen leistungsstarken OLED-TV fürs Gaming und Heimkino sucht und sich bislang an Spiegelungen auf dem Bildschirm gestört hat, findet im Samsung S95H eine interessante Lösung. Neben der effektiven Entspiegelung sprechen die hohe HDR-Spitzenhelligkeit, das große Farbvolumen und bis zu 165 Hz bei 4K-UHD-Auflösung für Samsungs Oberklasse-Modell. Im Black-Friday-Angebot kostet der 65-Zöller mit 1.749 Euro über 1.000 Euro weniger als zur UVP.

Aktuell gibt es ihn bei keinem anderen Online-Shop günstiger. Wer hingegen vorwiegend abends oder in einem abgedunkelten Raum spielt und Filme schaut, kann sich den Aufpreis womöglich sparen. Mit dem LG OLED C6 gibt es für nur 1.369 Euro eine ebenfalls überzeugende Alternative, die zudem Dolby Vision unterstützt. Rechtlich bindend sind immer die auf den jeweiligen Webseiten der verlinkten Online-Shops angegebenen Preise.

Die in diesem Artikel genannten Preise sind zum Zeitpunkt der Artikelerstellung und -erstveröffentlichung gültig, können sich aber jederzeit ändern. Was halten Sie von OLED-TVs wie dem Samsung OLED S95H? Oder ist gar der 380 Euro günstigere LG OLED C6 die bessere Wahl? Hohe HDR-Leuchtkraft, schnelle Pixelreaktion und weniger störende Spiegelungen: Der Samsung OLED S95H hat einiges für Gamer zu bieten.

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Zum Black Friday lassen sich über 1.000 Euro gegenüber der UVP sparen.