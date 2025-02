Über 1.700 Kinder in der Ukraine durch Krieg verletzt - SOS-Kinderdörfer leisten lebenswichtige Hilfe

Anlässlich des dritten Jahrestages des Krieges in der Ukraine zieht der SOS-Kinderdörfer-Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. eine erschütternde Bilanz: Über 1.700 Kinder wurden durch den Krieg in der Ukraine verletzt. Die SOS-Kinderdörfer unterstützen betroffene Kinder und Familien mit Reha-Maßnahmen, medizinischer Betreuung und psychologischer Hilfe, sowie mit finanziellen Unterstützungen und Rechtsbeistand.

Kyjiw (ots) - Seit Krieg sbeginn in der Ukraine sind über 1.700 Kinder verletzt worden. Viele haben Gliedmaßen verloren, Verbrennungen erlitten oder Splitterverletzungen davongetragen. \u201cViele der Kinder werden langfristig intensive Betreuung benötigen\u201d, sagt Serhii Lukashov, Psychologe und Leiter der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine , angesichts des 3. Jahrestages des Krieg es.

Während der ukrainische Staat die Kosten für die Erstbehandlung übernimmt, seien die Kinder und Familien anschließend häufig auf sich allein gestellt. Die SOS-Kinderdörfer sind eine von wenigen Hilfsorganisationen, die ihnen in dieser Situation zur Seite stehen. Sie unterstützen über ein Drittel aller betroffenen Kinder und ihre Familien in der Ukraine mit Reha-Maßnahmen, medizinischer Betreuung und psychologischer Hilfe. Lukashov sagt: \u201cDie Genesung ist oft langwierig und das Selbstwertgefühl der meisten Kinder ist im Keller. Viele sind depressiv und hoffnungslos, sie glauben, dass ihr Leben vorüber ist. Wir helfen ihnen, ihr Trauma zu überwinden und neuen Lebensmut zu entwickeln\u201d. Auch Schulunterricht gehöre dazu, damit die Kinder möglichst bald ihren Bildungsweg wieder aufnehmen können. Die SOS-Kinderdörfer stellen auch sicher, dass die verletzten Kinder bei Klinikaufenthalten von ihren Eltern begleitet werden. Lukashov sagt: \u201cNach den schlimmen Erlebnissen sollen sie nicht noch ein weiteres Trauma erleiden, indem sie sich allein gelassen fühlen\u201d. Nicht selten seien auch die Eltern selbst verletzt. \u201cIn vielen Fällen sind Kinder und Eltern gemeinsam unterwegs und werden Opfer von Bombeneinschlägen. Die häufigsten Verletzungen entstehen durch Explosionen in besiedelten Gebieten. Man kann nirgendwo sicher sein\u201d, sagt Lukashov. Können Eltern aufgrund von eigenen Beeinträchtigungen oder weil sie betroffene Kinder betreuen müssen, nicht arbeiten, springen die SOS-Kinderdörfer ebenfalls ein, unterstützen unter anderem mit Bargeldzahlungen. Außerdem leistet die Hilfsorganisation Rechtsbeistand und hilft Familien, die aufwändigen Dokumente zusammenzustellen, die nötig sind, damit ein verletztes Kind als Kriegsopfer anerkannt wird - ein wichtiger Status, um in der Zukunft staatliche Unterstützung zu bekommen.





