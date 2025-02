Über 180 Mafiosi in Sizilien festgenommen - Telefonabhörungen deckten kriminelle Netzwerke auf

In einer groß angelegten Razzia auf Sizilien haben die Carabinieri über 180 mutmaßliche Mitglieder der Cosa Nostra festgenommen. Telefonabhörungen waren entscheidend für die Ermittlungen, die den Kontakt zwischen inhaftierten und freien Mafiosi aufdeckten.

In Sizilien hat die italienische Polizei, die Carabinieri , bei einer groß angelegten Razzia mehr als 180 mutmaßliche Mitglieder der sizilianischen Mafia , der Cosa Nostra , festgenommen. An der Razzia waren über 1200 Einsatzkräfte beteiligt und konzentrierten sich vor allem auf die Inselhauptstadt Palermo und die umliegenden Provinzen.

Den Festgenommenen werden verschiedene kriminelle Aktivitäten vorgeworfen, die mit der Cosa Nostra in Verbindung stehen, wie Mord, Körperverletzung, Erpressung sowie Drogen- und Waffenhandel. Die Behörden konnten den Mafiosi durch Telefonabhörungen auf die Spur kommen. Die Ermittler stellten fest, dass bereits inhaftierte Mafiosi mit noch freien Mitgliedern der Cosa Nostra über Handys mit spezieller Verschlüsselungssoftware kommunizierten, Befehle gaben und die Geschäfte auf der Straße steuerten. Offenbar fühlten sie sich dabei so sicher, dass sie auch Namen in den Telefonaten nannten. Die Carabinieri konnten diese Gespräche abhören und so die Verdächtigen identifizieren und aufspüren. Einige der Festgenommenen hatten laut Berichten von den bevorstehenden Festnahmen erfahren und schon ihre Ausreise ins Ausland geplant. Die Cosa Nostra gehört mit der 'Ndrangheta aus Kalabrien und der Camorra aus Neapel zu den mächtigsten Mafiagruppen in Italien





Mafia Cosa Nostra Sizilien Carabinieri Telefonabhörung Razzia Kriminalität

