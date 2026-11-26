In diesem Jahr gab es einige herausragende Kino-Hits. Noch vor Christopher Nolans „Die Odyssee“, dem Music-Biopic „Michael“ und „Toy Story 5“ thront ein anderer Film an der Spitze der Charts: „Spider-Man: Brand New Day“. Jetzt bei Netflix streamen.

In diesem Jahr gab es einige herausragende Kino-Hits. Noch vor Christopher Nolans „Die Odyssee“, dem Music-Biopic „Michael“ und „Toy Story 5“ thront ein anderer Film an der Spitze der Charts: „Spider-Man: Brand New Day“.

Jetzt bei Netflix streamen. In den letzten Jahren stand es überhaupt nicht gut um das MCU. Das einst so gefeierte Comic-Universum blieb immer wieder hinter den eigenen Erwartungen zurück und schaffte es oft nicht mehr, die Massen in die Kinosäle zu ziehen. Nach Flops wie „“ wurden bereits Stimmen laut, die das Ende der Superhelden-Dominanz an den Kinokassen heraufbeschworen und von einem Umbruch in Hollywood sprachen.

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“ ist 2026 zum absoluten Kinokassen-König aufgestiegen. Mit einem weltweiten Einspiel von über 2,52 Milliarden US-Dollar ist der neueste Leinwand-Ausflug der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft nicht nur der umsatzstärkste Blockbuster des aktuellen Jahres, sondern belegt damit auch Platz 3 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wer das neueste Netzschwinger-Abenteuer mit Tom Holland bisher verpasst hat, bekommt jetzt endlich die Möglichkeit, den Film auf der heimischen Couch nachzuholen.