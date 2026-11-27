Über 51 (!) Stunden Kultkino zum Black Friday: Eine der besten deutschen Krimi-Reihen gibt es jetzt zum absoluten Sparpreis
Diese Krimi-Klassiker sind deutsches Kinokulturgut – und eine oft unterschätzte, aber wichtige Vorstufe zu super stylischen, rauen Thrillern der 1970er und 1980er. Jetzt gibt es die „Edgar Wallace“-Reihe zum Sparpreis im Heimkino!
Diese Krimi-Klassiker sind deutsches Kinokulturgut – und eine oft unterschätzte, aber wichtige Vorstufe zu super stylischen, rauen Thrillern der 1970er und 1980er. Jetzt gibt es die „Edgar Wallace“-Reihe zum Sparpreis im Heimkino!
Fast eineinhalb Jahrzehnte lang sorgte diese Filmreihe für stockenden Atem in den deutschen Lichtspielhäusern – und im TV und Heimkino übt sie ihre Faszination seit über 60 Jahren aus:Edgar WallaceDie Edition enthält sämtliche von der Rialto Film unter dem „Edgar Wallace“-Banner produzierten Kinofilme – das sind 32 Titel! So kommt eine Laufzeit von über 51 Stunden zusammen, die Thriller- und Krimi-Fans durch ein exzentrisches Dickicht aus Mord, Totschlag und Vertuschung führt.
Denn die „Edgar Wallace“-Reihe reicht von Vorläufern typischer „Tatort“-Folgen über Kriminal-Grotesken mit fiebriger Tagtraumlogik bis hin zu archetypischen Vertretern des harschen, saustylischen Giallo-Kinos!
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