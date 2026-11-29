9.090 Teile wollen verbaut werden, und das braucht nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Platz.

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Die Lego Titanic gehört zu den aufwendigsten Modellen aus der Icons-Reihe. Mit 9.090 Teilen und einer Länge von 135 Zentimetern ist das Schiff nicht nur ein imposantes Ausstellungsstück, sondern auch ein anspruchsvolles Bauprojekt für Erwachsene. Aktuell gibt es das SetDie Lego Titanic im Maßstab 1:200 ist vor allem für Fans historischer Schiffe und anspruchsvoller Bauprojekte gedacht.

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Das Modell lässt sich in drei Segmente teilen, sodass ihr einen Blick ins detailliert gestaltete Innere werfen könnt: Speisesaal der ersten Klasse, die große Treppe, verschiedene Kabinen und sogar der Kesselraum sind nachgebildet. Funktionsfähige Schiffsschrauben mit Kolbendampfmaschinen, über 300 Bullaugen und authentische Details sorgen für Realismus. Ein Ständer mit Namensschild ist ebenfalls enthalten. Der Aufbau fordert Geduld.