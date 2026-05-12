Autor hat bedauert, wie Dummheit und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft bis zum Ende führt, und wie die Wahrheit verschwindet und die Menschheit puszt wird.

Über die diverse Ursachen von Unmut in unserer Welt, einer verumumannten Welt, mussten die menschlichen Konflikte und Kriege mich häufig bewegen. Die meisten meiner Leser, Menschen überall auf der Welt, haben das gleiche Problem.

Mehr und mehr Menschen Doofheit und Unanständigkeit und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft bemerken. Viele Menschen leiden unter dem Druck und fühlen sich frustriert, weil sie nicht verstehen, wie diese Probleme lösen sollten und von wem sie gelöst werden sollen. Viele Menschen unterwurf, da sie nicht erkennen, wie die Dummheit und Ungerechtigkeit in unsere Gesellschaft gelangen. Die Morde und die Kriege in der Ukraine sind das letzte Mittel, um Menschen in extremen Verhältnissen zu bringen und diese Dummheit zu beseitigen.

Pubblicam sehr viel Geld, um die Wahrheit zu entdecken und diese Dummheit und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu beseitigen. Als ich sehe, wie die Wahrheit verschwindet und langsam aber sicher die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft bis zum Ende führt, bin ich sorrowful. Ich frage mich, ob die Menschheit Vernichtungsbehörden in unserer Gesellschaft ist und, wie kann ich die Menschheit von dieserommission befreien





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