Das US-Start-up Uber setzt seine aggressive Wachstumspolitik fort. Die milliardenschwere Übernahme des Berliner Essenskuriers Delivery Hero ist fast abgeschlossen.

hat sich mehr als 87 Prozent der Anteile am Berliner Essenslieferanten Delivery Hero gesichert. Die Offerte über 41,50 Euro ​je Aktie sei für 55,2 Prozent des Grundkapitals angenommen worden, teilte Uber am Freitag nach Ablauf der zweiten Annahmefrist ‌mit. 24,5 Prozent an Delivery Hero hatten die Kalifornier bereits vor Beginn des Übernahmeangebots gehalten, weitere 7,4 Prozent haben sie sich über Derivate gesichert, die in Delivery-Hero-Aktien getauscht werden können.

Dass Uber auf die für das Zustandekommen der Übernahme erforderliche Mehrheit kommen würde, war durch feste Zusagen bereits vor Beginn ​der Annahmefrist klar gewesen. Zu der Beteiligung von 87,1 Prozent kommen noch Derivate über 4,2 Prozent an ⁠Delivery Hero, ⁠die eigentlich in bar ausgeglichen werden, bei denen aber ebenfalls ein Tausch in Aktien vereinbart werden kann. Damit käme Uber über die Marke von 90 Prozent, die dem US-Konzern erlauben ‌würde, die übrigen Aktionäre hinauszudrängen.

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Uber will mit dem bis zu ​13 Milliarden Euro ‌schweren Zukauf zum weltgrößten Essenslieferdienst außerhalb Chinas werden. Die Amerikaner liefern mit »Uber Eats« bereits Essen aus Restaurants an die Haustür. Die Übernahme hängt nun noch an der Zustimmung der Wettbewerbshüter. Bis dahin bekommen die Delivery-Hero-Aktionäre noch kein Geld.