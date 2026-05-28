Uber stärkt seine Position bei Delivery Hero - ein Schritt zum Einfluss ohne formelle Kontrolle

Uber erhöht seinen wirtschaftlichen Anteil an Delivery Hero auf rund 37 Prozent, bleibt jedoch unter der Schwelle von 30 Prozent Stimmrechten und vermeidet damit ein Pflichtangebot. Der Deal eröffnet dem US‑Konzern Zugang zu wichtigen Märkten in Asien und dem Nahen Osten und spiegelt geopolitische Spannungen zwischen amerikanischen und europäischen Technologiekonzernen wider.

Die US‑Technologiefirma Uber , die ihren Hauptsitz in San Francisco betreibt, hat deutlich mehr Anteile am Berliner Nahrungslieferanten Delivery Hero erworben und nähert sich damit einem möglichen Kontrollwechsel.

Der bislang für den europäischen Markt bedeutende Konzern, der an der Börse mit einem Marktwert von rund 123 Milliarden Euro gehandelt wird, verzeichnet einen wirtschaftlichen Anteil von rund 37 Prozent, wobei die formalen Stimmrechte bei 24,99 Prozent liegen. Diese Schwelle ist entscheidend, weil ein Stimmrechtsanteil von 30 Prozent ein gesetzlich vorgeschriebenes Pflichtangebot auslösen würde, das allen übrigen Aktionären ein Kaufangebot verpflichten würde.

Uber verzichtet jedoch bewusst auf diesen Schritt und versucht, seine Einflussmöglichkeiten zu maximieren, ohne formell die Kontrolle übernehmen zu müssen. Delivery Hero ist eines der wenigen deutschen Internetunternehmen mit globaler Reichweite. Nachdem das Unternehmen 2018 sein deutsches Geschäft an Just Eat Takeaway.com - den heutigen Lieferando‑Mutterkonzern - veräußert hatte, konzentrierte es sich auf internationale Märkte, in denen es mit Marken wie Foodpanda und Talabat stark vertreten ist.

In Asien, im Nahen Osten und in anderen aufstrebenden Regionen kämpft Delivery Hero mit lokalen Lieferplattformen um Kunden, Restaurants und Fahrer. Uber Eats, das eigenständige Liefernetzwerk von Uber, befindet sich bereits in einer intensiven Konkurrenzsituation mit diesen Marken. Durch den zusätzlichen Anteil an Delivery Hero könnte Uber seine Kundenbasis, das Netzwerk an Restaurants und die Anzahl der aktiven Fahrer deutlich ausbauen und wertvolle Daten über das Verbraucherverhalten in diesen Schlüsselregionen sammeln.

Der Hintergrund dieses Schrittes ist zudem von geopolitischen Spannungen geprägt. Der niederländische Technologiekonzern Prosus, der sowohl Anteile an Just Eat Takeaway.com als auch an Delivery Hero hält, sieht sich aufgrund von Wettbewerbsvorschriften gezwungen, seine Position in Delivery Hero zu reduzieren. Dieser regulatorische Zwang schafft eine Lücke, die Uber geschickt zu nutzen versucht.

Zugleich hat Uber bereits ein bedeutendes Aktienpaket des Hongkonger Investors Aspex erworben, wobei die gezahlten Preise von etwa 40 Euro pro Aktie über dem aktuellen Börsenkurs von 38,10 Euro lagen. Das bedeutet, dass ein späteres offizielles Übernahmeangebot für die restlichen Aktionäre finanziell kaum attraktiver gestaltet werden könnte, da Uber bereits über ein kostspieliges Fundament verfügt. Der Fall bleibt somit nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Schaufenster, das die wachsende Rivalität zwischen US‑ und europäischen Technologiekonzernen verdeutlicht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uber Delivery Hero Übernahme Marktanteil Technologiekonjunktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uber Technologies übernimmt Delivery Hero?Die Aktie von Delivery Hero rückt wieder in den Fokus, nachdem Medienberichte darauf hindeuten, dass Uber Technologies eine vollständige Übernahme des Berliner Essenslieferdienstes weiterhin in Erwägung zieht.

Read more »

Delivery Hero: Welche Hürden Uber bei einer Übernahme nehmen müssteUm den Berliner Lieferkonzern entbrennt eine Übernahmeschlacht. Noch gibt es keine offiziellen Angebote. Doch hinter den Kulissen zeigt sich bereits, wie komplex ein Deal wäre.

Read more »

Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlichDer US-Fahrdienstvermittler Uber erhöht seinen Anteil an Delivery Hero auf 24,99% und sichert sich inklusive Instrumenten den Zugriff auf 36,83%. Das Angebot aus den USA stimmt viele Investoren nicht zufrieden.

Read more »

Delivery Hero-Aktie tiefer: Uber kauft weiter zuUber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero weiter ausgebaut.

Read more »