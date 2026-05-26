Uber Technologies übernimmt Delivery Hero?

Die Aktie von Delivery Hero rückt wieder in den Fokus, nachdem Medienberichte darauf hindeuten, dass Uber Technologies eine vollständige Übernahme des Berliner Essenslieferdienstes weiterhin in Erwägung zieht.

Die Aktie von Delivery Hero rückt wieder in den Fokus, nachdem Medienberichte darauf hindeuten, dass Uber Technologies eine vollständige Übernahme des Berliner Essenslieferdienstes weiterhin in Erwägung zieht.

Uber hält inzwischen 19,5 % des ausstehenden Kapitals von Delivery Hero und hat seine Beteiligung in den vergangenen Wochen schrittweise erhöht. Der US-Konzern hat auch ein unverbindliches Übernahmeangebot über 33 Euro je Aktie gemacht, das von Delivery Hero vorerst zurückgewiesen wurde. Die Übernahmespekulationen am Markt aufrechterhalten, da Uber weiterhin im Austausch mit Großaktionären steht. Im Markt wird auf die Erwartungen einzelner Großanleger verwiesen, die eine Bewertung von mindestens 40 Euro je Aktie als Orientierung nennen.

Bereits zuvor hatte auch der US-Lieferdienst DoorDash Interesse am Nahostgeschäft von Delivery Hero sowie einer möglichen Komplettübernahme signalisiert. Delivery Hero ist in Berlin beheimatet, aber betreibt kein eigenes operatives Geschäft mehr hierzulande. Seine Aktivitäten liegen vor allem in internationalen Märkten, unter anderem in Asien, Südeuropa sowie in Ländern der arabischen Halbinsel und in Afrika.

Vor dem Hintergrund der Übernahmefantasie hat sich die Aktie seit Anfang Mai deutlich bewegt und ist in diesem Zeitraum um mehr als 83 % auf zuletzt 37,58 Euro gestiegen. Die Übernahmespekulationen haben auch die Frage aufgeworfen, ob Delivery Hero weiterhin zu den größeren globalen Anbietern im Essensliefersegment zählt.

Uber hält inzwischen 19,5 % des ausstehenden Kapitals von Delivery Hero und hat seine Beteiligung in den vergangenen Wochen schrittweise erhöht. Der US-Konzern hat auch ein unverbindliches Übernahmeangebot über 33 Euro je Aktie gemacht, das von Delivery Hero vorerst zurückgewiesen wurde. Die Übernahmespekulationen am Markt aufrechterhalten, da Uber weiterhin im Austausch mit Großaktionären steht. Im Markt wird auf die Erwartungen einzelner Großanleger verwiesen, die eine Bewertung von mindestens 40 Euro je Aktie als Orientierung nennen.

Bereits zuvor hatte auch der US-Lieferdienst DoorDash Interesse am Nahostgeschäft von Delivery Hero sowie einer möglichen Komplettübernahme signalisiert. Delivery Hero ist in Berlin beheimatet, aber betreibt kein eigenes operatives Geschäft mehr hierzulande. Seine Aktivitäten liegen vor allem in internationalen Märkten, unter anderem in Asien, Südeuropa sowie in Ländern der arabischen Halbinsel und in Afrika.

Vor dem Hintergrund der Übernahmefantasie hat sich die Aktie seit Anfang Mai deutlich bewegt und ist in diesem Zeitraum um mehr als 83 % auf zuletzt 37,58 Euro gestiegen. Die Übernahmespekulationen haben auch die Frage aufgeworfen, ob Delivery Hero weiterhin zu den größeren globalen Anbietern im Essensliefersegment zählt.

Uber hält inzwischen 19,5 % des ausstehenden Kapitals von Delivery Hero und hat seine Beteiligung in den vergangenen Wochen schrittweise erhöht. Der US-Konzern hat auch ein unverbindliches Übernahmeangebot über 33 Euro je Aktie gemacht, das von Delivery Hero vorerst zurückgewiesen wurde. Die Übernahmespekulationen am Markt aufrechterhalten, da Uber weiterhin im Austausch mit Großaktionären steht. Im Markt wird auf die Erwartungen einzelner Großanleger verwiesen, die eine Bewertung von mindestens 40 Euro je Aktie als Orientierung nennen.

Bereits zuvor hatte auch der US-Lieferdienst DoorDash Interesse am Nahostgeschäft von Delivery Hero sowie einer möglichen Komplettübernahme signalisiert. Delivery Hero ist in Berlin beheimatet, aber betreibt kein eigenes operatives Geschäft mehr hierzulande. Seine Aktivitäten liegen vor allem in internationalen Märkten, unter anderem in Asien, Südeuropa sowie in Ländern der arabischen Halbinsel und in Afrika.

Vor dem Hintergrund der Übernahmefantasie hat sich die Aktie seit Anfang Mai deutlich bewegt und ist in diesem Zeitraum um mehr als 83 % auf zuletzt 37,58 Euro gestiegen. Die Übernahmespekulationen haben auch die Frage aufgeworfen, ob Delivery Hero weiterhin zu den größeren globalen Anbietern im Essensliefersegment zählt





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Uber Technologies Delivery Hero Übernahme Lieferdienst Aktie

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