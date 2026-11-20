Uber startet in Nashville, Austin und Madison ein neues Angebot für Kinder von zehn bis zwölf Jahren mit strengen Sicherheitsauflagen und elterlicher Kontrolle.

Der US-Fahrdienst Uber hat in drei amerikanischen Städten ein neues Angebot eingeführt, das spezifisch auf die Bedürfnisse von Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren zugeschnitten ist. Während dieses Programm eine deutlich jüngere Zielgruppe anspricht als das seit 2023 existierende Angebot für Jugendliche zwischen dreizehn und siebzehn Jahren, bleibt die Rolle der Eltern zentral. Die Kinder können die Fahrten weder selbst buchen noch den Dienst eigenständig nutzen, sondern benötigen die strikte Kontrolle ihrer Erziehungsberechtigten über das Konto und den Buchungsprozess.

Testphasen in Nashville, Austin und Madison

Der Dienst zur Beförderung von Kindern wird zunächst ausschließlich in den drei US-Städten Nashville im Bundesstaat Tennessee, Austin in Texas sowie Madison in Wisconsin getestet. Eltern in diesen Regionen haben die Möglichkeit, Fahrten für ihre Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren zu bestellen. Trotz der jüngeren Altersgruppe gibt es keine vollständige Autonomie für die Kinder. Die Eltern behalten die volle Aufsicht über den Account und können jede Fahrt detailliert nachverfolgen. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass die Sicherheit der minderjährigen Passagiere im Vordergrund steht und keine unerwünschten Risiken entstehen.

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Strenge Anforderungen an Fahrer und Technik

Nicht jeder Uber-Fahrer ist berechtigt, Kinder zu befördern, da das Unternehmen hier extrem hohe Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit definiert hat. Die ausgewählten Fahrer müssen über besonders hohe Bewertungen verfügen und eine nachgewiesene Erfahrung im Fahrgeschäft mitbringen. Zudem sind sie verpflichtet, einen umfassenden Zuverlässigkeitscheck zu bestehen, bevor sie für den Kinderdienst freigegeben werden. Ein weiteres zentrales Element ist ein verpflichtendes Training, das speziell auf die Betreuung von Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren zugeschnitten ist und Fahrer auf mögliche Notfälle oder besondere Bedürfnisse vorbereitet.

Zusätzlich zu den persönlichen Qualifikationen der Fahrer kommen strenge technische Sicherheitsmaßnahmen zum Tragen. Während jeder Fahrt mit einem Kind sind Audio- und Videoaufzeichnungen durch das System vorgeschrieben. Diese Daten werden live über die App übertragen, sodass Eltern und Uber eine permanente Überwachung der Situation gewährleisten können. Ergänzt wird diese Maßnahme durch eine PIN-Verifizierung, die sicherstellt, dass das Kind erst dann das Fahrzeug verlassen darf, wenn es seinen persönlichen Code korrekt eingegeben hat. Die Fahrtverfolgung in Echtzeit bietet zusätzliche Transparenz und schützt die Passagiere vor unbefugten Abweichungen vom Route.

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Klare Übergaberegeln und Kommunikation

Eine der wichtigsten Hürden bei der Nutzung des Dienstes ist die Notwendigkeit, dass ein vorher festgelegter Erwachsener am Abholort anwesend sein muss. Der Fahrer darf mit dem Kind erst losfahren, nachdem diese Person bestätigt hat, dass sie die Übergabe übernimmt. Diese Regel gilt sowohl beim Start als auch am Zielort, um sicherzustellen, dass das Kind nur in die Hände vertrauenswürdiger Erwachsener gelangt. Um die Übergabe am Zielort so reibungslos wie möglich zu gestalten, müssen Eltern im Voraus Hinweise für den Fahrer hinterlegen. Diese Informationen können wichtige Details enthalten, wie zum Beispiel spezifische Anweisungen zur Übergabe oder besondere Bedürfnisse des Kindes.

Zukünftige Ausweitung des Angebots

Vorerst bleibt das neue Angebot für Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren auf die drei Teststädte Nashville, Austin und Madison beschränkt. Uber hat noch keine definitive Aussage dazu getroffen, ob und wann der Dienst auf weitere Städte in den USA ausgeweitet wird. Die Bewertung der Pilotphase wird entscheidend dafür sein, ob eine landesweite oder gar internationale Einführung des Kinderdienstes in Betracht gezogen wird. Bis dahin konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Sicherheitsprotokolle und die Nutzererfahrung in den bestehenden Testmärkten zu optimieren. Die klare Trennung zwischen den Altersgruppen, insbesondere die Begrenzung auf Zehn- bis Zwölfjährige unter elterlicher Kontrolle, soll als Modell für künftige Expansionen dienen.