Uber und Momenta beginnen den Level-4-Testbetrieb mit Robotaxis in München. Nutzer können sich auf die Interessentenliste setzen. Details zum Sensor-Setup und Marktumfeld.

Die Unternehmen Uber und Momenta haben einen neuen Meilenstein im Bereich des autonomen Fahrens erreicht. Ab sofort können sich Interessenten über die Uber -App auf eine Warteliste für die fahrerlosen Fahrzeuge setzen lassen. Der eigentliche Testbetrieb der Robotaxis in der bayerischen Landeshauptstadt läuft bereits seit einiger Zeit. Die Fahrten finden unter strengen Auflagen und mit geschultem Sicherheitspersonal an Bord statt. Dieser Schritt markiert den Beginn einer neuen Phase der Erprobung für hochautomatisierte Fahrzeuge in Deutschland.

Testbetrieb mit Sicherheitspersonal in München

Der Pilotstart konzentriert sich zunächst auf den Münchner Norden. Zu den Testgebieten zählen unter anderem die Quartiere rund um den Olympiapark. Ausgewählte Nutzer, die über die Uber-App Fahrten der Kategorien UberX, Electric oder Comfort buchen, haben die Chance, kostenlos an diesen Probefahrten teilzunehmen. Ein geschulter Sicherheitsfahrer sitzt dabei immer im Wagen und kann im Notfall eingreifen. Diese Maßnahme dient der Sicherheit der Fahrgäste und der allgemeinen Verkehrsteilnehmer. Der Zugang für weitere Nutzergruppen sowie das Betriebsgebiet werden schrittweise erweitert.

Also read Tesla investiert Milliardensumme für Robotaxi-Bau in Deutschland

Die rechtliche Grundlage für diesen Betrieb bilden spezielle Erprobungsgenehmigungen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat diese Genehmigungen für das hochautomatisierte Fahren auf dem Level 4 an das Unternehmen Momenta ausgegeben. Diese Genehmigung ist entscheidend, da sie den Betrieb von Fahrzeugen ohne menschlichen Fahrer im regulären Straßenverkehr erlaubt, sofern bestimmte technische und sicherheitsrelevante Voraussetzungen erfüllt sind. Die Kombination aus Technologie und Aufsicht soll ein robustes Fundament für die zukünftige Mobilität bilden.

Technologische Unterschiede und Sensorik

Momenta, ein chinesischer KI-Spezialist mit Hauptsitzen in Peking und Suzhou, setzt auf ein mehrstufiges Sensorsystem. Neben herkömmlichen Kameras und Radarsensoren verwenden die Testfahrzeuge auch Lidar-Sensoren. Diese Geräte tasten die Umgebung mit Laserstrahlen dreidimensional und mit zentimetergenauer Auflösung ab. Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von anderen Projekten in der Stadt. Ein paralleles Projekt mit dem US-Chipkonzern Nvidia und dem Partner Autobrains verzichtet vollständig auf teure Laser-Radare.

Stattdessen nutzt das Nvidia-System lediglich sechs Kameras, um die Navigation mit Luftbildern abzugleichen. Momenta hingegen verfolgt einen anderen Weg, der auf maximaler Präzision basiert. Herzstück der Technologie ist eine selbstlernende Software, die das Unternehmen als Physical AI bezeichnet. Diese Software profitiert von der engen Verzahnung mit der klassischen Automobilindustrie. Momenta liefert bereits Fahrerassistenzsysteme für mehr als 1,4 Millionen Serienfahrzeuge großer Hersteller.

Advertisement

Zu den Partnern zählen Unternehmen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi und Volkswagen. Erkenntnisse aus kniffligen Verkehrssituationen in diesen alltäglichen Fahrzeugen fließen direkt in das Training der Robotaxi-Software ein. Ziel ist es, den Verkehr nicht nur zu erkennen, sondern das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer vorausschauend einzuschätzen. Diese Datenintegration soll die Sicherheit und Zuverlässigkeit der autonomen Fahrfunktionen signifikant steigern.

Münchner Marktumfeld und internationale Perspektive

Die bayerische Landeshauptstadt gilt derzeit als wichtigster Schauplatz für autonomes Fahren in Europa. Neben den Projekten von Uber und Momenta bereitet auch die Google-Schwesterfirma Waymo ihren Markteintritt in Deutschland vor. Der US-Pionier kartiert seit dem Herbst das Münchner Stadtgebiet. Waymo plant, Ende 2027 einen regulären, fahrerlosen Fahrdienst für die Öffentlichkeit in Betrieb zu nehmen. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung Münchens für die globale Automobil- und Tech-Branche.

Auch im öffentlichen Nahverkehr testen bereits selbstfahrende Fahrzeuge. Im Rahmen des vom Bund geförderten Forschungsprojekts MINGA sind seit Mitte November ausgewählte Testfahrgäste auf der regulären Buslinie 178 unterwegs. Die Fahrzeuge stammen von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und dem Hersteller MAN. Diese vielfältigen Initiativen zeigen, dass die Technologie nicht nur im Privatbereich, sondern auch im Linienverkehr an Bedeutung gewinnt.

Während in Deutschland noch mit Sicherheitsbegleitung getestet wird, gehören fahrerlose Taxis in anderen Teilen der Welt bereits zum Alltag. Vorreiter sind die USA und China. In US-Metropolen wie San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin betreibt Waymo kommerzielle Flotten komplett ohne Sicherheitsfahrer. In China bieten Konzerne wie Baidu mit Apollo Go sowie Spezialisten wie Pony.ai und WeRide reguläre Fahrten an.

Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Abu Dhabi und Dubai, sind vollautonome Robotaxis im regulären Fahrgastbetrieb unterwegs. Einige dieser Dienste laufen sogar über die Uber-Plattform. In Europa sorgte ein Projekt in Zagreb für Aufsehen. Das Start-up Verne bietet seit diesem Jahr Fahrten über Uber an, nutzt dabei jedoch Technik des chinesischen Anbieters Pony.ai.

Advertisement

Strategische Bedeutung für den deutschen Markt

Die Zusammenarbeit zwischen Uber und Momenta stellt einen wichtigen Schritt für die Plattform-Strategie dar. Samarth Kejriwal, Manager bei Uber, betonte, dass künftig sowohl klassische Fahrten mit menschlichen Fahrern als auch autonome Fahrzeuge auf der Plattform vermittelt werden sollen. Shuo Xie, General Manager für Robotaxis bei Momenta, würdigte den deutschen Regulierungsansatz. Er erklärte, dass Deutschlands Fokus auf Sicherheit Maßstäbe für das autonome Fahren weltweit setzt.

Diese Entwicklung zeigt, dass Deutschland sich trotz strenger Auflagen als Innovationsstandort behauptet. Die Kombination aus regulatorischer Sicherheit und technologischer Exzellenz soll die Grundlage für die Zukunft der Mobilität bilden. Die Ausweitung der Testgebiete und die Integration in bestehende Plattformen sind erste Schritte in diese Richtung. Experten beobachten die weiteren Entwicklungen genau, da sie Hinweise auf die Skalierbarkeit der Technologie geben.

Die Einführung der Warteliste über die Uber-App signalisiert den Übergang von reinen Tests zu einer schrittweisen Kommerzialisierung. Nutzer können nun aktiv an der Erprobung teilnehmen und Feedback geben. Diese Form der direkten Rückkopplung ist entscheidend für die Verbesserung der Software und die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich die Technologie unter realen Bedingungen bewährt.

Die Konkurrenz durch Waymo und andere internationale Anbieter sorgt für einen dynamischen Markt. München hat sich als Knotenpunkt für diese Innovationen etabliert. Die verschiedenen Ansätze der beteiligten Unternehmen bieten Einblicke in unterschiedliche technologische Strategien. Während das eine System auf maximale Sensorik setzt, vertraut das andere auf Kamera-basierte Lösungen. Beide Wege haben das Potenzial, die Mobilität der Zukunft zu definieren.

Die Rolle des KBA bleibt dabei zentral. Die Erteilung der Level-4-Genehmigung ist ein starkes Signal für die Zulassungsfähigkeit dieser Technologien. Es zeigt, dass der Staat die Entwicklung unterstützt, solange die Sicherheitsstandards gewahrt bleiben. Dies gibt Unternehmen und Investoren Planungssicherheit. Die weiteren Genehmigungen und Ausweitungen der Testgebiete werden als Indikator für die Zufriedenheit der Aufsichtsbehörden dienen.

Zusammenfassend markiert der Start des Uber- und Momenta-Testbetriebs in München einen signifikanten Fortschritt. Die Kombination aus etablierten Plattformen, modernster KI-Technologie und strengen Sicherheitsvorkehrungen bietet ein realistisches Szenario für die Zukunft. Die Erfahrungen aus diesen Tests werden nicht nur Deutschland, sondern auch den globalen Markt beeinflussen. Die Entwicklung bleibt ein spannendes Kapitel der technologischen Evolution.