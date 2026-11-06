In Berlin-Lichtenberg überfielen drei Frauen einen 92-Jährigen in seiner Wohnung. Die Polizei warnt vor Trickbetrug und gibt wichtige Schutzmaßnahmen für Senioren an der Wohnungstür bekannt.

Die Berliner Kriminalpolizei untersucht einen schweren Einbruch und Überfall auf einen 92-jährigen Mann in seinem eigenen Zuhause. Der Vorfall ereignete sich in der Großen-Leege-Straße, wo drei weibliche Tatverdächtige den Senioren aus seiner Wohnung jagten und dabei körperlich gewalttätig wurden. Der Senior musste anschließend medizinisch behandelt werden, während die Täter mit der geraubten Habe flüchteten.

Tatverlauf und Angriffsszenario

Nach Angaben der Polizei klingelte gegen 14.35 Uhr eine zunächst unbekannte Frau an der Tür des Opfers. Als der 92-Jährige öffnete, umarmte sie ihn scheinbar freundschaftlich und drängte ihn gleichzeitig in die Wohnung hinein. Während diese erste Täterin den Senior festhielt, drangen zwei weitere Komplizinnen in die Räumlichkeiten ein und begannen dort zu stöbern. Die Frau am Eingang drückte das Opfer laut Zeugenaussagen auf ein Sofa und fixierte dessen Handgelenke, um jeden Widerstand zu unterbinden.

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Polizeiliche Hinweise und Prävention

In der aktuellen Lagewarnung betont die Polizei den dringenden Rat, fremden Personen niemals ungeprüft die Wohnungstür zu öffnen. Bürger sollten nur unter Zuhilfenahme der Kette öffnen, durch den Türspion blicken und die Sprechanlage nutzen. Besonders bei Handwerkern oder Amtspersonen ist strikte Vorsicht geboten; diese dürfen nur einlassenswert sein, wenn sie vom Eigentümer selbst bestellt wurden oder die Hausverwaltung diese Ankunft schriftlich bestätigt hat.

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Krankenhausbehandlung und Ermittlungsstand

Die körperlichen Auseinandersetzungen während des Überfalls führten zu Verletzungen an den Armen des 92-Jährigen. Er wurde daraufhin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand vorerst stabil blieb. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei der Direktion 3 mit Sitz in Berlin-Lichtenberg. Die Fahnder suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Fluchtrichtung oder die Identität der drei Frauen liefern können, die nach dem Raub in unbekannt Richtung davonfahren.

Schutzstrategien für den Alltag

Zusätzlich rät die Polizei dazu, sich im Notfall auf Nachbarn zu verlassen. Wenn unbekannte Personen im Treppenhaus oder vor der Wohnung auftreten und ein Gespräch suchen, sollte man keine Hilfe annehmen oder die Tür öffnen. Im Zweifel ist es sicherer, die jeweilige Behörde telefonisch anzurufen, um die Identität und den Auftrag der vor Ort出现的enden Personen zu überprüfen, bevor man Zugewährung erteilt.