Als angebliche Polizisten stürmen mehrere Personen in die Wohnung einer Familie in Berlin-Marzahn. Sie sind bewaffnet, attackieren die Bewohner, rauben Geld. Was sind die Hintergründe?

Als angebliche Polizisten stürmen mehrere Personen in die Wohnung einer Familie in Berlin -Marzahn. Sie sind bewaffnet, attackieren die Bewohner, rauben Geld. Was sind die Hintergründe?

Berlin - Die Beute von 100.000 Euro war in einem Schal versteckt: Nach einem brutalen Überfall auf eine Familie stehen zwei junge Männer vor dem Landgericht Berlin. Die 18- und 19-Jährigen sollen mit zwei Mittätern agiert haben. Mitglieder der Gruppierung hätten sich bei dem Geschehen vor fünfeinhalb Monaten an der Wohnungstür als Polizisten ausgegeben und die Bewohner anschließend mit Pfefferspray und Schlägen attackiert.

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Laut Anklage sollen die Angreifer das Geld an sich genommen haben, um es für eine Ausreise nach Afghanistan zu verwenden. Sie hätten sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat anschließen wollen. Den beiden jungen Männern wird besonders schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung sowie Terrorismusfinanzierung zur Last gelegt. Der 19-jährige Angeklagte gab über seinen Verteidiger zu, einer der vier Männer gewesen zu sein.

Allerdings sei er bei der Tat in einem Hochhaus in Berlin-Marzahn am Fahrstuhl geblieben und habe nur Schmiere gestanden. Ihm seien dafür 2.000 Euro in Aussicht gestellt worden, ihm sei gesagt worden, "dass man einen Tipp bekommen hatte". Von einem Einsatz von Waffen habe er nichts gewusst. Es sei auch nicht seine Absicht gewesen, sich der Terrormiliz anzuschließen, er habe keinerlei Kontakte zu terroristischen Organisationen.

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Mit Bemerkungen in Chats habe er sich "nur wichtig machen wollen". Mehrere Täter waren am Vormittag des 12. Juni in die Wohnung gestürmt - bewaffnet und maskiert. Einer der Männer habe gegen die Tür geschlagen, "Polizei!

" sei gerufen worden. Als der Familienvater öffnete, sei er sofort mit Pfefferspray attackiert und zu Boden gebracht worden, heißt es in der Anklage. Seine Frau sei mit dem Griff einer Pistole geschlagen worden. Im Schlafzimmer hätten die Täter 100.000 Euro gefunden, die in einen Schal gewickelt waren.

Es sei Geld gewesen, das für die Hochzeit der Tochter und für die Einrichtung einer Wohnung bestimmt gewesen sein, hieß es im Prozess. Der künftige Schwiegersohn, ein Gastwirt, habe es bei der Familie deponiert. Der Vater und ein Sohn im Alter der Angeklagten hatten den 19-Jährigen festgehalten und der Polizei übergeben. Der 18-jährige Angeklagte wurde wenige Tage später festgenommen.

Er schwieg zunächst zu den Vorwürfen. Für den Prozess sind zehn weitere Tage bis zum 15. Januar terminiert.