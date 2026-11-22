Die FDP-Politikerin Karoline Preisler erlitt nach einem brutalen Angriff auf einer Demonstration eine Gehirnerschütterung. Sie schildert die Attacke und ihre medizinische Versorgung.

Die 55-jährige Aktivistin und FDP -Mitglied Karoline Preisler liegt nach einem brutalen Angriff am Rande einer öffentlichen Demonstration im Krankenhaus. Die Politologin schildert in einem Gespräch den Vorfall, bei dem sie von einer jungen Frau attackiert wurde und dabei eine Gehirnerschütterung erlitt. Der Vorfall ereignete sich, als die Demonstration bereits beendet war und Preisler auf ihren Bus wartete.

Chronologie der Attacke und medizinische Diagnose

Preisler erinnert sich daran, dass sie zunächst von zwei Frauen angerempelt wurde, um danach von einer der Angreiferinnen brutal angegriffen zu werden. Sie hatte in der einen Hand ein Schild und in der anderen einen gelben Blumenstrauß, um Abstand zu den Frauen zu gewinnen. Als eine der Frauen sie zurückdrängte und von der Polizei festgehalten wurde, kehrte die zweite Angreiferin plötzlich zurück. Diese trat Preisler heftig an das Schambein, was dazu führte, dass die Aktivistin nach hinten stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Ein Blumenkübel, an dem sich Preisler reflexhaft festhielt, bremste den Sturz zwar teilweise ab, verhinderte aber keine Verletzung. Auf ihrem weißen Mantel war anschließend ein deutlicher Fußabdruck zu sehen, den die Polizei fotografierte.

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Zunächst fühlte sich Preisler relativ okay, doch bald darauf traten starke Kopfschmerzen und Schwindel auf. Auf dem Weg zum Bus musste sie sich mehrfach übergeben, und auch zu Hause verschlechterte sich ihr Zustand. Im Krankenhaus wurde sie auf eine mögliche Hirnblutung untersucht, was jedoch nicht der Fall war. Die Diagnose lautete auf eine Gehirnerschütterung. Sie erhielt Medikamente gegen Schmerzen und Übelkeit und wird im Krankenhaus für 48 Stunden zur Beobachtung behalten. Ärzte kontrollieren regelmäßig ihre Pupillen und Reflexe, da die Nachwirkungen der Gehirnerschütterung noch einige Tage anhalten können.

Polidemischer Zuspruch und Kritik an Gewaltbefürwortern

Mit der Flut an Nachrichten und Unterstützung seitdem ein Video des Vorfalls viral ging, wirkt Preisler gefasst. Der israelische Außenminister meldete sich mit Genesungswünschen, und der israelische Botschafter mit seiner Frau besuchte sie im Krankenhaus. Auch aus der CDU, der SPD und ihrer eigenen Partei FDP erhielt sie viel Zuspruch. Die große Aufmerksamkeit empfindet sie als fast unangenehm, da ihr die Liebe und Unterstützung, die sie erhält, beinahe peinlich sei.

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Preisler äußert sich wütend darüber, dass andere Kommentatoren Verständnis für die Gewalt gegen sie zeigen, allein wegen ihrer bloßen Anwesenheit und ihrer Schilder mit Friedensbotschaften. Am Samstag hatte sie auf die israelischen Mädchen und Frauen aufmerksam gemacht, die am 7. Oktober 2023 von Terroristen aus Gaza vergewaltigt wurden, mit der Botschaft "Rape is not resistance". Sie findet klare Worte für die Täterin, eine junge Frau von Mitte 20, die eine 30 Jahre ältere Frau schlug und dies als akzeptabel ansah. Für Preisler ist dies ehrenlos, doch sie denkt auch über die Folgen für die Angreiferin nach. Sie glaubt, dass das Leben der jungen Frau sich dramatisch verändert hat, da sie die Grenze überschritten hat, Gewalt als politisches Gestaltungsmittel zu akzeptieren.

Weitere Schritte und Sicherheitsvorkehrungen

Preisler will sich zunächst vollständig erholen, bevor sie ihren Aufgaben nachgeht. Anschließend steht ein weiteres Sicherheitsgespräch mit dem Staatsschutz an, dessen Empfehlungen sie befolgen wird. Sie plant, wieder zu arbeiten, jedoch nicht ohne sich im Vorfeld abzustimmen, um ähnliche Vorfälle zukünftig zu vermeiden. Die Polizei hat den Vorfall dokumentiert und die Spuren am Mantel fotografiert. Der Fall hat erhebliche mediale Aufmerksamkeit erregt und die politischen Reaktionen sind vielfältig.