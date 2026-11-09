Überfall mit Hammer in Berlin-Friedrichshain: Polizei fahndet nach drei Tätern

Ein 27-Jähriger wurde in der Berliner Simon-Dach-Straße von drei Männern mit einem Hammer schwer verletzt und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Berliner Polizei ermittelt nach einem brutalen Raubüberfall auf eine belebte Touristenmeile im Ortsteil Friedrichshain. Ein 27-jähriger Mann wurde am Samstagabend von mehreren Angreifern mit einem Hammer geschlagen und beraubt. Das Opfer erlitt deutliche Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.

Tathergang in der Simon-Dach-Straße

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 20.15 Uhr in der Simon-Dach-Straße. Der 27-jährige Fußgänger befand sich auf seinem Weg durch den beliebten Kneipenkiez, als ihm drei Männer von der Boxhagener Straße entgegenkamen. Einer der Angreifer drückte das Opfer gewaltsam gegen einen Hauseingang, während die anderen beiden die Attacke unterstützten. Die Täter agierten koordiniert und nutzten die Situation aus, um das Opfer zu überwältigen.

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Einer der drei Männer schlug mit einem Hammer auf den Oberkörper und die Beine des Opfers ein. Währenddessen durchsuchten die beiden anderen Begleiter den 27-Jährigen systematisch. Sie raubten ihm alle sichtbaren Wertgegenstände ab. Anschließend flüchteten alle drei Männer schnell zurück in Richtung Boxhagener Straße, um der sofortigen Reaktion der Umgebung zu entgehen. Die Geschwindigkeit der Flucht deutet auf eine vorherige Planung oder Routine hin.

Verletzungen und medizinische Versorgung

Das Opfer musste aufgrund der schweren Schläge mit dem Hammer sofort medizinisch versorgt werden. Die Verletzungen konzentrierten sich primär auf die unteren Extremitäten und den Torso. Ärzte behandelten die Wunden ambulant im Krankenhaus. Eine genaue Einschätzung der langfristigen gesundheitlichen Folgen steht noch aus, doch die Art der Waffe lässt auf ein erhebliches Verletzungspotenzial schließen. Die Polizei geht von einer schweren Körperverletzung im Zusammenhang mit Raub aus.

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Die Simon-Dach-Straße ist bekannt als eine der bekanntesten Fußgängerzonen Berlins. Sie zieht täglich viele Einheimische und Touristen an, die die zahlreichen Bars, Restaurants und Imbissstände nutzen. Der Vorfall hat das Sicherheitsgefühl in diesem zentralen Bereich der Hauptstadt erschüttert. Anwohner und Gäste waren schockiert über die offene Gewalt an einem sonst belebten Ort. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Identifizierung der Täter.

Kontext und Umfeld der Boxhagener Straße

Die Tatherkunft der Flucht in die Boxhagener Straße ist von erheblicher Bedeutung für die Fahndung. Diese Straße grenzt direkt an den Boxhagener Platz, einen weiteren wichtigen Treffpunkt in Friedrichshain. Am Samstag findet dort traditionell ein Wochenmarkt statt, der viele Menschen anlockt. Am Sonntag folgt der monatliche Flohmarkt, der ebenfalls stark frequentiert wird. Die Nähe zu diesen öffentlichen Plätzen könnte den Tätern eine schnelle Vermischung mit der Menge ermöglicht haben.

Die Kombination aus hoher Besucherzahl und der Struktur der Gasse erschwert möglicherweise die Spurverfolgung. Die Polizei prüft alle verfügbaren Videoaufzeichnungen aus der Umgebung. Kameras an benachbarten Gebäuden und Geschäften könnten die Gesichter der Angreifer festgehalten haben. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, die genauen Bewegungsprofile der drei Männer nach dem Verbrechen zu rekonstruieren.

Weitere Ermittlungsmaßnahmen

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Ermittlungen aufgenommen. Sieht man von den allgemeinen Beschreibungen der Täter ab, liegen noch keine öffentlichen Details zu deren Identität vor. Die Polizei hofft auf Hinweise von Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Besonders Personen, die sich am Samstagabend gegen 20.15 Uhr in der Nähe des Hauseingangs aufhielten, sind zur Meldung aufgerufen.

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Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit in belebten Nachtlebenbezirken. Friedrichshain bleibt ein beliebtes Ausgehviertel, doch die Vorfälle von Gewalt und Diebstahl nehmen zu. Die Behörden warnen davor, sich nachts allein in dunklen Gassen oder abgelegenen Bereichen der Kneipenmeile aufzuhalten. Die Ermittlungen werden zügig fortgesetzt, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und weiteren Gewalttaten vorzubeugen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, jeden Hinweis sofort der Polizei zu melden.