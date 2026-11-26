Polestar verliert Geld, während Geely die Finanzierung stützt und neue US-Regeln den wichtigsten Absatzmarkt verschließen.

Der Polestar 5 auf der Messe „Everything Electric Sydney“ kostet 118.000 Euro aufwärts und ist weder im chinesischen noch im US-Markt zu haben. Der Polestar 5 auf der Messe „Everything Electric Sydney“ kostet 118.000 Euro aufwärts und ist weder im chinesischen noch im US-Markt zu haben.

Polestar-Chef Michael Lohscheller sieht die „Grundlagen für profitables Wachstum“ gelegt. Die Zahlen zum dritten Quartal sprechen eine andere Sprache. Der Umsatz fällt um 14% auf 642 Mill. Dollar, die Bruttomarge liegt bei –18%.

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Der Elektroautobauer verliert also schon Geld, bevor Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung bezahlt sind. Nach neun Monaten summiert sich der Verlust auf 1,2 Mrd. Dollar. Dass Polestar mit diesen Zahlen überhaupt überleben kann, verdankt das Unternehmen dem Großaktionär.