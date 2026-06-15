Überlebende des Nova-Festival-Massakers führt heute durch Gedenkstätte

Amit Ganish überlebte das Hamas-Massaker auf dem Nova-Festival am 7. Oktober 2023. Nach neun Stunden im Versteck wurde sie gerettet. Heute kämpft sie an der Front und führt Besucher über das Gelände, das zur wichtigen Gedenkstätte wurde, um den Opfern eine Stimme zu geben.

Amit hatte bereits Abschieds-SMS an ihre Mutter und ihren Freund geschickt und in ihrem Handy eine Abschiedsnotiz hinterlassen. Doch die damals 23-Jährige überlebte den Hamas-Terror .

Heute, Jahre später, steht sie auf dem Gelände des Nova-Festivals, das nur fünf Kilometer von der Grenze zu Gaza entfernt liegt. Während sie erzählt, sind in der Ferne immer wieder Schüsse zu hören. Der Krieg ist hier allgegenwärtig. Hier feierte Amit Ganish, bevor Hamas-Terroristen das schlimmste Pogrom an Juden seit dem Holocaust verübten.

Aus dem Ort des Terrors ist eine der wichtigsten Gedenkstätten Israels entstanden. Amit strahlt zunächst, als sie von der Nacht auf den 7. Oktober 2023 erzählt. Sie war 23 Jahre alt, liebte Partys, tanzte und trank Alkohol.

Wir haben bis 6 Uhr morgens gefeiert, als die Sonne aufging. Ich habe gedacht: Das ist der schönste Sonnenaufgang, den ich je gesehen habe, und habe ihn gefilmt. Plötzlich tauchten Raketen am Himmel auf. Am frühen Morgen des 7.

Oktober 2023 wurden die Festivalbesucher von Raketenbeschuss aus Gaza überrascht, kurz darauf mordeten die Terroristen auf dem Gelände. Um 6.29 Uhr stoppte die Musik. Viele verfielen in Panik. An ihrer Seite war ihre beste Freundin Zohar mit Partner Matan, der den Festival-Sound verantwortete.

Amit erzählt: Meine Freundin und ich haben am Gazastreifen gedient und kennen die Raketen. Wir dachten, wir fahren in Ruhe nach Hause, sobald der Beschuss vorbei ist. Unter der Bühne legten sie sich schlafen. Dann weckten sie Schreie und Schüsse!

Wir wollten mit neun Leuten in einem kleinen Auto flüchten. Die Schüsse haben meinen Nacken und mein Bein knapp verfehlt. Überall lagen Leichen. Ich habe mindestens 70 Terroristen gesehen.

Sie haben Allahu Akbar gerufen und wollten... Amit rannte so schnell sie konnte im Zickzack los und suchte mit Zohar Schutz zwischen Bäumen, während der bereits verwundete Matan Festivalbesuchern Fluchtrouten zeigte und schließlich brutal ermordet wurde. Wir haben uns unter einem Busch versteckt. Ich habe Sand und Blätter auf mich gelegt, damit die Terroristen mich nicht finden, erklärt Amit.

Und weiter: Wir haben nicht gesprochen, aber alles gehört: wie sie Leute entführt, vergewaltigt und ermordet haben. Wir haben nur gebetet. Nach neun langen Stunden waren Amit und Zohar durstig und müde. Meine Mutter hat mir geschrieben, ich soll nicht aus den Büschen kommen, weil sich die Terroristen als israelische Soldaten ausgeben.

Als um 17 Uhr ein Mann mit arabischem Akzent rief, ob noch jemand am Leben sei, habe ihre Freundin Ja gerufen. Ich dachte, das war's jetzt, aber es war ein Held, der uns gerettet hat. Nach einer Woche voller Beerdigungen kämpfte Amit selbst wieder an der Front gegen die Hamas-Terroristen. Heute führt sie Besuchergruppen über das Nova-Festivalgelände.

Ich habe viele Freunde, die nicht überlebt haben, und möchte ihre Stimme sein. Das ist meine Verantwortung. Wenn sie für die Führungen zurückkehrt, bleibt ein flaues Gefühl: Für mich ist das ein Ort der Trauer und Hoffnung. Es ist schwer, meine Freunde nur noch auf Bildern zu sehen.

Gleichzeitig hat das Land Israel den Tag überlebt. Ich habe gerade geheiratet und werde meine Kinder hier großziehen. Das Nova-Festival, auf dem Hamas-Terroristen 364 Besucher ermordeten, ist heute eine riesige Gedenkstätte. Fotos, Schilder und Bäume für jedes Opfer erinnern an die Feiernden.

Amit führt Reporter und Besucher durch die persönlichen Erinnerungsorte mit israelischen Flaggen, Blumen und Andenken aus dem Leben der Verstorbenen. Ihr Überlebenskampf, die neun Stunden im Versteck und der Verlust von Freunden prägen bis heute ihr Leben und ihren Einsatz für das Gedenken





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